Історична вілла на вул. Коновальця, 47 є пам'яткою місцевого значення

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 24 листопада, ухвалила рішення про реорганізацію Центру спортивної медицини і реабілітації, що на вул. Коновальця у Львові. У результаті реорганізації центр припинив існувати як окрема структура, його приєднають до Клінічного центру дитячої медицини, що на вул. Лисенка. За проголосував 51 депутат. Що буде з приміщенням на вул. Коновальця, 47 (а це пам’ятка архітектури місцевого значення), наразі невизначено.

Своїм рішенням депутати припинили комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Центр спортивної медицини і реабілітації» (вул. Коновальця, 47) та приєднали його до комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Клінічний центр дитячої медицини» (Львів, вул. Лисенка, 31).

Директорка департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА Наталія Літвінська пояснила, що Центру спортивної медицини і реабілітації бракує грошей і заклад не зміг би забезпечити своє функціонування у 2027 році. З її слів, при необхідності 19 млн грн у 2027 році, заклад зможе отримати від НСЗУ лише 8 млн грн. Окрім того, з її слів, Центр спортивної медицини дотувався з міського та обласного бюджетів і у 2026 році.

Директорка департаменту запевнила, що усі 65 працівників центру будуть працевлаштовані в інші обласні медзаклади – дитячу лікарню на вул. Лисенка, діагностичний центр та обласний госпіталь у Винниках. Після реорганізації дітей-спортменів обслуговуватимуть у Клінічному центрі дитячої медицини, а дорослих пацієнтів – у медзакладах для дорослих.

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Депутати з фракцій «Самопомочі», «Свободи» та НРУ поцікавилися подальшим використанням приміщення на вул. Коновальця, 47, яке є пам’яткою архітектури місцевого значення. Наталія Літвінська запевнила, що приміщення не відповідає вимогам безбар’єрності та інклюзивності, що є проблемою для подальшого функціонування.

В.о. начальника управління майном ЛОР Віктор Кусий поінформував, що приміщення на вул. Коновальця, 47 передається на баланс дитячої лікарні та залишається на медициною. У разі, якщо воно не буде використовуватися, Львівська облрада визначить його подальшу долю.

«Жодних розмов з приводу долі цієї будівлі не було. Питання приватизації на сьогодні не стоїть. Таке питання не буде вирішено без депутатського корпусу», - запевнив Віктор Кусий.

Не зважаючи на те, що депутати не отримали чіткої відповіді щодо подальшого використання приміщення на вул. Коновальця, 47, більшість підтримала реорганізацію закладу спортивної медицини, який там функціонував.

Зазначимо, у переліку послуг, які надавав Центр спортивної медицини та реабілітації – медичні огляди спортсменів і учнів ДЮСШ, функціональна діагностика, лікування, реабілітація, ЛФК, масаж, фізіотерапія.

Будинок на вул. Євгена Коновальця, 47 у Львові (вілла Юзефи Франц, також відома як «Палац гіпсових королів») є пам’яткою архітектури місцевого значення.