Після такого вибуху найбільше страждають очі

До львівської дитячої лікарні св. Миколая лише за останній тиждень «швидка» доправила трьох хлопчиків 10, 11 та 15 років, перед обличчями яких розірвалася саморобна вибухівка. Діти між собою не знайомі, але всі троє виготовляли саморобну «петарду» за нині популярною в мережі TikTok покроковою інструкцією. Брали пластикову пляшку, воду, кульку із фольги, засіб для очищення труб і майстрували з них вибухівку, повідомили у лікарні.

Через саморобну петарду діти потрапляють до лікарні із глибокими опіками обличчя. Серед таких пацієнтів лікарні – 11-річний Вʼячеслав із Львівщини. Хлопець розповів, що разом із другом побачив, як на вулиці інші підлітки робили петарду за інструкцією із соцмереж. Тож вирішили повторити: змішали всі складники та потрусили пляшку, щоб викликати хімічну реакцію. Просто перед Вʼячеславом пляшка розірвалася, а її вміст потрапив прямо на його обличчя.

«Такі пацієнти до нас потрапляють із глибокими хімічними опіками обличчя. Адже засіб для очищення труб, який є у цих так званих “петардах”, буквально розʼїдає шкіру дітей. Найбільше страждають очі, адже там тканини найтонші. Вже трьом дітям за тиждень ми надали допомогу. В усіх них, на жаль, залишаться рубці на обличчі», – каже опікова та пластична хірургиня Галина Саян.

Лікарі просять батьків поговорити з дітьми і розповісти їм про небезпеку, яка чатує на них при використанні сумнівних інструкцій із соцмереж.