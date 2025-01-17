Маленька пацієнтка з мамою ( у центрі) і своїми рятівниками (зліва направо) дитячий нефролог Роман Андруневич, педіатр Марта Шеремет і завідувач реанімаційного відділення Роман Собко

Лікарі Центру дитячої медицини і Львівської обласної клінічної лікарні понад місяць боролися за життя 8-річної Вероніки зі Львова, яка потрапила до лікарні з важкою пневмонією. Хвороба розвивалася настільки стрімко, що дитина у шоковому стані за кілька годин після госпіталізації вже була у реанімації Центру дитячої медицини (Західноукраїнський спеціалізований центр). Стан дитини був настільки важкий, що її довелося підключати до апарату ЕКМО.

Хвороба розвивалася так стрімко, що за кілька годин дитина опинилася в реанімації

У 2021 році дівчинці від мами пересадили нирку. Після трансплантації вона постійно отримувала імуносупресивну терапію, аби пересаджена нирка добре функціонувала. Через пригнічений імунітет інфекції для таких пацієнтів особливо небезпечні та складні для лікування, кажуть у Центрі.

Анестезіологам Центру вдалося вивести дитину з шокового стану. Та ні високопотокова назальна оксигенація, ні застосування ШВЛ (штучна вентиляція легень) не насичували організм дитини достатньою кількістю кисню. Ситуація виглядала безнадійною. Жевріла надія, що дівчинку ще може врятувати екстракорпоральна мембранна оксигенація (ЕКМО). Завідувач реанімаційного відділення Роман Собко зателефонував кардіохірургині Львівської обласної клінічної лікарні Софії Вишинській з проханням підключити пацієнтку до ЕКМО. Лікарка відразу відгукнулася і серед ночі приїхала до Центру з апаратом.

Кардіохірургиня Софія Вишинська вже має позитивний досвід порятунку дітей з важкою пневмонією за допомогою апарата ЕКМО. У листопаді 2024 року вона підключала до апарата ЕКМО дворічну дівчинку в «Охматдиті». Спільними зусиллями лікарів двох лікарень маленьку пацієнтку вдалося врятувати.

Нагадаємо, ЕКМО (екстракорпоральна мембранна оксигенація) – це метод тимчасової підтримки роботи серця та легень за допомогою спеціального апарата, який забезпечує оксигенацію крові (насичення її киснем) та видалення вуглекислого газу поза організмом. Ця процедура використовується у пацієнтів, чиї легені або серце тимчасово не можуть виконувати свої функції через важкі захворювання чи травми. У дітей найчастіше застосовується при патології дихальної системи. Мета – дати легеням дитини максимально відпочити, відновитися. Слід зауважити, що виживаність пацієнтів, які були підключені до ЕКМО, невисока. Але львівським лікарям вдається робити дива.

Після підключення до ЕКМО лікарі реанімаційного відділення разом з Софією Вишинською практично жили в лікарні разом з дитиною. Дівчинка була на ЕКМО 10 днів і тоді її стан почав поступово поліпшуватися. Її відключити від апарата ЕКМО, але вона продовжувала перебувати на ШВЛ.

Хвороба не відступала і у дитини виникла легенева кровотеча

Та боротьба за життя дитини тривала, хвороба не хотіла відступати і у дівчинки виникла загрозлива для життя легенева кровотеча. Лікарям з великими зусиллями вдалося її зупинити, але у легенях залишилися згортки крові, які суттєво погіршували функцію дихання. Тоді на допомогу дівчинці прийшли торакальні хірурги Центру (лікарня «Охматдит») Олександр Колодій та Олег Ленів, які провели пацієнтці санаційну бронхоскопію та ліквідували дану проблему.

Але і тепер лікарі ще не могли полегшено зітхнути. Фахівці реанімаційного відділення продовжували складну інтенсивну терапію, але стан дитини не покращувався. Через імуносупресивний стан побороти інфекцію було вкрай важко. Та завдяки фаховій роботі бактеріологічної лабораторії та застосуванню різних комбінацій антибіотиків лікарям вдалося нарешті досягнути оптимального результату. За декілька днів Вероніку від’єднали від апарату штучної вентиляції легень і вона почала дихати сама.

Після тривалого перебування на апаратному диханні дівчинка ослабла і потребувала відновлювальної терапії. З реабілітологами Центру вона заново вчилася рухатись, ходити. До слова, лікарям вдалося не лише побороти важку пневмонію, а й зберегти дитині пересаджену нирку.

За словами Романа Собка, Вероніка – справжній боєць. Вона мужньо боролася з важкою хворобою і витримала всі непрості лікувальні маніпуляції.

«Нам вдалося пролікували пацієнтку з вкрай важкою пневмонією з блискавичним перебігом, сепсисом, септичним шоком, легеневою кровотечею, трансплантованою ниркою в імуносупресії, яка вимагала підключення дитини до апарату ЕКМО, і отримати позитивний результат. Нам вдалося врятувати і життя дитини, і трансплантовану нирку. Це справжній успіх, і це результат спільної роботи лікарів різних спеціальностей, різних відділень, різних лікарень», – каже Роман Собко.

У п’ятницю, 17 січня, дівчинку з лікарні виписують додому. Дивлячись на усмішку Вероніки, лікарі розуміють, що безсонні чергування, складні рішення і тривала боротьби не були марними.