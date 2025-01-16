Ускладнення виникають буквально на 3-4 день від початку захворювання

На Львівщині різко зростає кількість хворих з пневмоніями. Останніми днями лише до Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізовано 30 хворих. Серед пацієнтів і молоді, і літні люди.

Як повідомила ZAXID.NET завідувачка 4-го діагностичного відділення інфекційної лікарні Таміла Алексанян, у відділенні з 60 хворих у понад 30 пацієнтів діагностовано пневмонію. Лише за один день 15 січня з пневмонією госпіталізували шестеро пацієнтів. Хворіють і молоді, і літні люди.

«Захворювання починається як грип, ГРВІ. У хворих підвищується температура до 39 градусів, виникає кашель, сильна слабкість. Пневмонія розвивається буквально на 3-4 день. Температуру не вдається збити медикаментами», – каже Таміла Алексанян.

У середу з пневмонією до інфекційної лікарні госпіталізували 35-річну жінку. Вона розповіла, що при перших симптомах захворювання звернулася до сімейного лікаря. Він послухав її, запалення не було, виписав ліки. Та вже на четвертий день стан різко змінився. Температура не спадала і виникла сильна слабкість. Що провокує запалення: грип, ковід чи метапневмовірус, за словами лікарки, достеменно невідомо.

Лікарі радять бути пильними і не займатися самолікуванням. Якщо три дні тримається висока температура і не спадає при вживанні жарознижувальних препаратів, відразу звертатися до лікаря, бо це сигнал про те, що у хворого може виникнути ускладнення у вигляді пневмонії, енцефаліту тощо.