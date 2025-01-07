В Україні цей вірус виявили у 14 хворих:9 дітей і 5 дорослих

На початку 2025 року у Китаї зафіксували спалах метапневмовірусу (HMPV), який є одним із основних збудників респіраторних інфекцій, що уражають верхні і нижні дихальні шляхи. Крім Китаю, активність цього вірусу фіксують в Індонезії, Індії, Японії та інших країнах світу. За даними ЦГЗ України, станом на 5 січня 2025 року цей вірус виявили і у 14 українців: у дев’ятьох дітей та п’ятьох дорослих.

Зараз у ЗМІ, соцмережах багато пишуть і говорять про метапневмовірус. То чи варто українцям непокоїтися через появу цього вірусу? Чим він небезпечний? Як від нього вберегтися? Думками щодо цього вірусу у Facebook поділився відомий лікар-інфекціоніст Євген Дубровський.

«Нас завжди лякає невідомість. Достатньо обізвати хворобу якоюсь дивною, загадковою назвою, як одразу вона обростає потужною магічною силою, гіпнотизуючи нашу уяву. Ось знову «метапневмовірус» – звучить так, наче щось рідкісне й невідоме увірвалося в наше життя», – каже лікар.

За словами інфекціоніста, метапневмовірус (hMPV) був ідентифікований відносно недавно – в 2001 році. З цього часу вже було проведено біля 119 досліджень, які вивчали особливості вірусу, його поведінку, механізми зараження і є детально зібрана статистика. Вчені стверджують: у людській популяції hMPV вже живе щонайменше 50 років, а імунна система людей, які старші за 5 років, з ним гарантовано вже проконтактувала. Масштабні дослідження на величезних вибірках підтвердили, що антитіла на метапневмовірус є практично у кожної людини. Тому не можна сказати, що цей вірус для людства є чимось новим.

«У 2018 році було проведено огляд та підрахунок даних, й показано, що серед дітей в віці до 5 років було зареєєстровано більше 14 млн випадків ГРВІ, які були викликані hMPV людини. Біля 4,5 відсотків було госпіталізовано до лікарні. Смертність становила 0,17% від всієї кількості захворілих. А летальність (від кількості тих, хто потрапив в лікарню) - 3,7 %. Всі нещасні випадки в переважній більшості припадали на бідні країни із дуже низьким рівнем медичної допомоги, а вік дітей – до 6 місяців», – каже Євген Дубровський.

Показано, що метапневмовірус вірус взагалі не є небезпечним для людей, старших за 5 років. Виключення – люди з ослабленим імунітетом, що є звичайним для опису ризиків будь-якого вірусу (грип, кір, ковід тощо). За словами лікаря, група ризику – дуже вузька. В контексті метапневмовірусу - це немовлята.

Лікар-інфекціоніст каже, що для немовлят, віком до 6 місяців, основну небезпеку становлять три віруси – грип, риносинцітіальний та метапневмовірус. При чому, саме в такій послідовності. Метапневмовірус не є страшнішим за грип. Грип був і залишається однією з основних причин смертей.

«Небезпека для малюків полягає саме в незрілості їхньої імунної системи. До 3-6 місяців дитину захищають материнські антитіла в молоці, після 6 місяців-року імунка стає міцнішою й здатна вже чинити опір», – твердить лікар.

Отже, ключ для порятунку дітей – це гарна медична допомога, вчасне обстеження та реагування, і найголовніше, наявність захисних антитіл у матері.

Де узяти ці безцінні антитіла? Майбутній мамі треба завчасно перехворіти, щоб потім захистити свою дитинку. Оскільки розробка вакцинації від метапневмовірусу не була доведена до кінця й зупинилась на 1 фазі випробувань, наразі це єдиний вихід. Для цього молодим дівчатам треба вести активний, здоровий спосіб життя, спілкуватись та уникати ізоляції.

«Як показала практика, жорсткі локдауни та карантини на тлі ковідної істерії, наробили багато горя. Тепер реєструються спалахи давно відомих класичних інфекцій, які раніше нікого особливо не цікавили й розглядались як звичайні ГРВІ», – пояснює інфекціоніст.

Паніка, за його словами, наразі геть недоречна. Зараз знову, майже безсимптомно або в легкій формі, перехворіє значна частина молодих людей й старших дітей й сформується оновлення популяційного імунітету від метапневмовірусу. що в кінцевому результаті захистить немовлят від важких форм та ускладнень.