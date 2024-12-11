Маленька пацієнтка з батьками і лікарями Вірою Приймаковою і Олегом Ленівим

Чим завершиться лікування маленької львів’янки Вікторії, якій було всього 2 роки і 10 місяців, не знав ніхто. Стан дитини був не просто важкий, а надзвичайно важкий. І він стрімко погіршувався. Для порятунку маленької пацієнтки свої зусилля об’єднали лікарі двох львівських лікарень: Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») і Львівської обласної клінічної лікарні. Майже місяць лікарі не давали жодних прогнозів. І ось нарешті 11 грудня радо повідомили: дитину врятовано.

До пневмонії додався пневмоторакс

Захворювання у дівчинки почалося як ГРВІ: підвищилася температура, з’явився кашель. Батьки звернулися на консультацію до педіатра і спершу лікували дитину вдома. Та легше не ставало. На черговому візиті лікар виявив у легенях рідину і скерував дівчинку до Центру дитячої медицини.

Спеціалісти «Охматдиту» діагностували у маленької пацієнтки двобічну полісегментарну пневмонією. Спершу дитина перебувала на кисневій масці, згодом на високопотоковій осциляції киснем через канюлі. Та її стан різко погіршувався і лікарі за кілька годин після госпіталізації перевели дівчинку на ШВЛ (штучну вентиляцію легень).

На ШВЛ дитина була чотири дні, кажуть у Центрі. Утім, ситуація ускладнювалася. До пневмонії додався пневмоторакс (накопичення повітря у плевральній порожнині). Повітря стискало легеню і вона не могла дихати. Наростала дихальна недостатність. Лікарі провели дренування та перевели пацієнтку на високочастотний осцилограф, щоб максимально тримати легеню відкритою. І паралельно терміново звернулися по допомогу до кардіохірургів Львівської обласної клінічної лікарні, які мають апарат ЕКМО для підтримки життєво важливих функцій організму дитини. У Центрі такого апарата нема. Лікарі цих двох лікарень мають позитивний досвід порятунку важких дітей з допомогою цього апарата. У 2019 році вони спільно рятували дитину з ковідом і вона вижила.

Що таке ЕКМО?

ЕКМО (екстракорпоральна мембранна оксигенація) – це метод тимчасової підтримки роботи серця та легень за допомогою спеціального апарата, який забезпечує оксигенацію крові (насичення її киснем) та видалення вуглекислого газу поза організмом. Ця процедура використовується у пацієнтів, чиї легені або серце тимчасово не можуть виконувати свої функції через важкі захворювання чи травми. У дітей найчастіше застосовується при патології дихальної системи. Мета – дати легеням дитини максимально відпочити, відновитися.

«20 листопада зателефонували лікарі «Охматдиту» і повідомили, що дитина не справляється з самостійним диханням попри усі вжиті заходи. Не допомагають ні ШВЛ, ні високочастотний осцилограф. У такій ситуації вирішили під’єднати дитину до ЕКМО», – каже кардіохірургиня обласної лікарні Софія Вишинська.

Тож кардіохірургині Софія Вишинська, Дарина Стахняк і перфузіолог Ігор Яремчук взяли апарат, розхідні матеріали до нього і поїхали в «Охматдит». Підключала дитину до ЕКМО Софія Вишинська. Дівчинка маленька і відповідно мала малі судини, важила всього 13 кг, тож лікарі мусили все дуже чітко розрахувати. Вони навіть радилися з Андрієм Висоцьким, одним з найдосвідченіших спеціалістів з використання ЕКМО в Україні, завідувачем відділення анестезіології та інтенсивної терапії київського «Охматдиту».

Дитина була на ЕКМО 10 днів. Слід зауважити, що виживаність пацієнтів, які були підключені до ЕКМО, невисока. Але у Центрі вдалося врятувати вже трьох пацієнтів, які вижили завдяки цьому апарату.

«Це був дуже складний випадок. У дитини також був пневмопіоторакс. Виживання на ЕКМО становить дуже малий відсоток. Не кожен наважується на такі кроки, але у нас це вже третій пацієнт, який вижив завдяки цьому апарату. Ми цим дуже пишаємося. Завдяки злагодженій роботі цілої команди ми змогли врятувати дитину», – каже керівниця відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії Центру дитячої медицини Віра Приймакова.

До порятунку дитини долучилися лікарі різних спеціальностей

До порятунку Вікторії були залучені лікарі різних спеціальностей: команда анестезіологів та медичних сестер відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії на чолі з керівницею Вірою Приймаковою, медики клініки торакальної та реконструктивної урології (керівник Олег Ленів), лікуючий лікар-анестезіолог Яна Гречух тощо.

Комбінація вірусної та бактеріальної інфекції, кажуть лікарі, фактично повністю зруйнувала праву легеню і частково ліву. Дитина понад два тижні провела у стані сну, пройшла всі необхідні маніпуляції для відновлення легень. Відновити м'язову рухливість їй допомогли фахівці клініки реабілітації дітей. У лікарні дівчинка була майже місяць і днями її виписали додому. Дитина поступово повертається до повноцінного життя.