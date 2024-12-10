Хлопчик з лікарні вже поїхав додому

Спеціалісти львівської лікарні св. Миколая врятували півторарічного хлопчика зі Стрия, який перекинув на себе відвар з картоплі і отримав глибокі опіки тіла. Шкіра з обпечених ділянок, за словами мами, буквально залишилася на одязі сина.

Мама Демʼяна готувала картопляне пюре на обід. Вона відцідила картоплю, поставила відвар на мийку і почала м’яти картоплю. Жінка відвернулася лише на мить і малюк встиг перекинути відвар на себе. Мама швидко зняла з сина светр і жахнулася: шкіра з живота та грудної клітини буквально залишилася на одязі. Вона викликала «швидку», а обпечені частини тримала під прохолодною водою (саме це і рекомендують робити). У районній лікарні хлопчику перевʼязали обпечені ділянки і терміново відправили на Львів, повідомили у лікарні.

«Хлопчик поступив із поверхневими та глибокими дермальними опіками голови, правої руки і передньої поверхні тулуба справа. У ділянці опікових ран верхній шар шкіри був настільки ушкоджений, що там шкіра просто відмерла. Небезпека полягає в тому, що саме мертвими тканинами живляться бактерії. І якщо вчасно не очистити всі ці ділянки, то можуть виникнути небезпечні для життя ускладнення», – каже опікова хірургиня Леся Стрілка.

Хлопчика відразу взяли в операційну. Спеціалісти під наркозом зняли всі відмерлі тканини, а на рани наклали спеціальне абсорбуюче покриття – губку, яка вбирає в себе рідину, що витікає з опікових ран, і також зупиняє розповсюдження бактерій. А тоді зафіксували місця опіків повʼязкою, аби обпечені ділянки швидше загоювалися.

Операція тривала годину і минула успішно. Хлопчик з лікарні вже поїхав додому. Лікарі радять батькам тримати подалі від дітей гарячі напої (чай, каву), відвари, холодці тощо, бо інколи варто втратити пильність лише на секунди, як дитина може перекинути їх на себе.