Лікарі, які оперували дівчинку:ортопеди-травматологи Тарас Москаль (зліва), Микола Люткевич і щелепно-лицева хірургиня Христина Погранична

Спеціалісти Центру дитячої медицини врятували 16-річну мешканку Львівщини, яка потрапила у ДТП і отримала численні важкі травми: переломи щелепи, ребер, кісток тазу у чотирьох місцях тощо. До лікарні дівчинку доставили у вкрай важкому стані. Питання стояло гостро: чи вдасться врятувати їй життя.

Дівчинка сиділа на задньому сидінні автомобіля. На повороті авто зіткнулося з вантажівкою і основний удар припав на той бік, де сиділа дівчинка. До лікарні потерпілу госпіталізували у важкому стані у відділення інтенсивної терапії. Перші дві доби вона перебувала на апараті ШВЛ. Як тільки стан пацієнтки вдалося стабілізувати, за порятунок її життя взялася мультидисциплінарна команда, до якої увійшли ортопеди-травматологи, щелепно-лицеві, торакальні хірурги, хірурги, анестезіологи, повідомили у лікарні.

«Дівчинка отримала множинну високоенергетичну травму: закриту черепно-мозкову травму, перелом нижньої щелепи, ребер, кісток тазу відразу в чотирьох місцях, включно із зоною крижової кістки, де проходять життєво важливі нервові закінчення. Будь-яке додаткове зміщення могло назавжди залишити дитину у кріслі колісному», – кажуть у лікарні.

Під одним наркозом лікарі провели симультанне втручання у два етапи: спочатку щелепно-лицеві хірурги виконали відкриту репозицію (повернення у правильне положення) щелепи та розшинування, а тоді ортопеди-травматологи провели закриту репозицію та встановили апарат зовнішньої фіксації на таз, щоб надійно зафіксувати уламки.

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«Переломи тазу у дітей – рідкість, а з такою тяжкістю тим паче. Це була класична високоенергетична травма. На щастя, нам вдалося запобігти защемленню нервових корінців і вберегти дівчину від глибокої інвалідності», – каже ортопед-травматолог Тарас Москаль.

Нині для дівчинки все найстрашніше вже позаду. Вона рухає кінцівками, відчуває їх і перебуває під пильним наглядом медиків та реабілітологів, які почали працювати з нею ще в реанімації. Попереду на неї чекає тривала реабілітація, від пів року до року, але найважливіше – дівчинка буде ходити.