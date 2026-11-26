Регулярне споживання гарбузового насіння допомагає контролювати артеріальний тиск

В Україні, за даними МОЗ, підвищений тиск має 43% дорослих віком 30 – 79 років, це близько 13,2 млн людей. Прямими наслідками гіпертензії є інфаркт та інсульт, тому вкрай важливо тримати тиск під контролем. Окрім медикаментозного лікування, контролювати тиск можуть допомогти і деякі продукти харчування, зокрема, гарбузове насіння. Утім, відразу наголошуємо: жоден продукт не повинен замінювати ліки від кров'яного тиску. Він може бути лише як доповнення до лікування.

«Гарбузове насіння багате на білок, клітковину, корисні жири та мінерали, такі як магній і калій. Ці поживні речовини допомагають підтримувати здоровий кров'яний тиск і загальне здоров'я серця. Однак додавання гарбузового насіння до раціону саме по собі не може знизити кров'яний тиск, тому важливо проконсультуватися з лікарем, якщо у вас високий кров'яний тиск», – каже дієтологиня Мерве Джейлан. Вона детально розповіла Health, завдяки яким поживним речовинам гарбузове насіння допомагає контролювати кров’яний тиск і порадила, як краще його включити у раціон.

Харчова цінність гарбузового насіння

Приблизно 30 г гарбузового насіння містять:

калорії 166 ккал білок 9 г загальний жир 12 г клітковина 1,5 г магній 150 мг, 36% від добової норми фосфор 345 мг, 28% від добової норми цинк 1,9 мг, 17% від добової норми залізо 2,5 мг, 14% від добової норми

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Як гарбузове насіння впливає на організм?

Допомагає розслабити кровоносні судини. Гарбузове насіння багате на магній. Всього 30 г сирого гарбузового насіння забезпечує близько 36% добової норми магнію. Магній допомагає розслабити гладкі м'язи всередині кровоносних судин, що може покращити кровотік.

Магній також допомагає організму виробляти більше оксиду азоту, активуючи певні ферменти. Оксид азоту допомагає кровоносним судинам розслаблятися та розширюватися, а це допомагає знижувати кров'яний тиск.

Допомагає збалансувати рівень натрію. Гарбузове насіння також містить певну кількість калію. Стандартна порція гарбузового насіння вагою 30 мл містить близько 207 мг калію, що становить приблизно 4% від добової потреби.

«Дослідження показують, що багата на калій дієта допомагає організму виводити надлишок натрію, що допомагає підтримувати здоровий кров'яний тиск», – сказано у статті.

Підтримує рівень «хорошого» холестерину в крові. Гарбузове насіння містить корисні жири, які можуть допомогти підтримувати рівень ЛПВЩ (ліпопротеїнів високої щільності). ЛПВЩ відомий як «хороший» холестерин, оскільки він допомагає виводити з крові «поганий» холестерин ЛПНЩ.

ЛПНЩ-холестерин шкідливий для здоров'я серця, оскільки він може накопичуватися всередині стінок артерій, звузити їх і зробити жорсткішими, потенційно зменшуючи кровотік та підвищуючи кров'яний тиск.

Гарбузове насіння також містить фітостероли, сполуки, що можуть допомогти обмежити всмоктування холестерину.

«Збалансоване харчування, багате на цільні продукти, включаючи гарбузове насіння, може підтримувати здоровий кров'яний тиск. Однак, жоден продукт не повинен замінювати ліки від кров'яного тиску. Зверніться до лікаря, якщо у вас високий кров'яний тиск», – наголошують у статті.

Як краще додати гарбузове насіння до раціону?

Дієтологиня радить обирати сирі, несолоні та несолодкі варіанти. Його можна додавати до:

йогурту, вівсянки або смузі,

овочевих соте або салатів,

посипати супи для додаткової хрусткості,

додавати до зернових, таких як рис або кіноа,

змішати гарбузове насіння з домашніми соусами,

приготувати масло з гарбузовим насінням і використовувати як намазку,

борошно з гарбузового насіння додати до випічки,

їсти як окремий перекус.

Як ще можна підтримувати нормальний артеріальний тиск

Дотримання певних харчових звичок та способу життя може допомогти підтримувати ваш кров'яний тиск та загальне здоров'я серця. Що для цього слід зробити:

Дотримуйтесь здорової для серця дієти: дотримуйтесь плану харчування, який складається переважно з цільних продуктів, таких як овочі, цільнозернові продукти, бобові, горіхи, нежирне м’ясо та знежирені молочні продукти.

Зменшіть споживання солі. Обмежте додавання солі та обирайте продукти з низьким вмістом натрію, читаючи етикетки з харчовою цінністю.

Будьте фізично активними. Американська асоціація серця (AHA) рекомендує дорослим щонайменше 150 хвилин на тиждень займатися спортом помірної інтенсивності.

Керуйте стресом. Стрес може сприяти підвищенню кров'яного тиску. Дихальні техніки, медитація, заняття улюбленими справами, спілкування з близькими та достатній сон можуть допомогти впоратися зі стресом.

Уникайте алкоголю та куріння. Алкоголь та куріння можуть збільшити ризик високого кров'яного тиску. Зменшення споживання алкоголю та відмова від куріння можуть підтримувати здоров'я серця.