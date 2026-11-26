Пацієнт (у центрі) з неврологинею Софією Чорнобай і інтервеційний кардіологом Петром Бодаком

У 41 рік мешканець Самбірщини Василь переніс ішемічний інсульт. Стан був важкий і міг призвести до летальних наслідків або важкої інвалідизації. Утім, пацієнт вижив і вже знову самостійно ходить, говорить, повертається до звичного життя.

Чоловік порався по господарству, коли відчув запаморочення, а потім слабість у лівих кінцівках. Він встиг покликати дружину, а невдовзі виникло порушення свідомості. Лікарі «швидкої», які прибули на виклик, запідозрили гострий мозковий інсульт, і відвезли хворого до районної лікарні. КТ-ангіографія, яку зробили в лікарні, виявила тромбоз М1-сегмента правої середньої мозкової артерії – великої судини, яка забезпечує кровопостачання значної частини головного мозку. Пацієнта відразу скерували до Львова, в Університетську лікарню ЛНМУ, повідомили у лікарні.

До лікарні пацієнт поступив у критичному стані, показники життєдіяльності показували, що у нього дуже важкий інсульт. Та попри складний стан пацієнта та вихід за межі стандартного терапевтичного вікна, спеціалісти у межах розширеного терапевтичного вікна провели пацієнту тромболітичну терапію та тромбоекстракцію – ендоваскулярне втручання, під час якого механічно видаляють тромб із судини, відновлюючи кровопостачання мозку.

Результат лікування вразив і пацієнта, і лікарів. Адже за такого початкового стану інсульт міг мати летальні наслідки або призвести до важкої інвалідизації, а пацієнт доволі швидко відновився, вже за добу він стояв на ногах. Дружина Христина каже, що чоловік знову такий, як раніше: активний, життєрадісний, сповнений сил.

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Уже після перенесеного інсульту чоловік зізнався, що певні тривожні симптоми турбували його й раніше, але він не надавав їм значення, терпів і не поспішав іти до лікаря. Тож тепер не радить цього робити іншим.

Лікарі, які спеціалізуються на лікуванні інсультів, розповіли ZAXID.NET, що інсульт «помолодшав», зокрема, й через війну. Нині інсульт у 35-37 річних вже, на жаль, вже не рідкість. Нервове і фізичне напруження не проходить безслідно. Тому кожна людина, починаючи від школяра, повинна знати: якщо в когось із рідних, знайомих чи незнайомих людей погіршилися мова, свідомість, рухи в кінцівках, перекосилося обличчя, слід негайно викликати «швидку». Якщо хворого з інсультом доставлять до лікарні до 4,5 годин від моменту виникнення перших симптомів, то йому можна ввести препарат, який розчиняє тромб. Коли ж доставляють хворого до 6 годин, це безпечний час для видалення тромба. Якщо до 24 годин, то лише кожному 10 пацієнту може бути показана така операція.