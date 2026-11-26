Пацієнти та лікарі амбулаторії виступили проти змін

У Луцьку планують передати в оренду Центру реабілітації учасників бойових дій 10 кабінетів амбулаторії загальної практики сімейної медицини на проспекті Волі. Обидва медзаклади розташовані в одному приміщенні. Сімейним лікарям пропонують працювати по двоє в одному кабінеті у різні зміни.

Заступниця медичного директора Центру первинної медичної допомоги Луцької громади Ганна Лесняк розповіла «Суспільному», що майбутніми змінами невдоволені й лікарі, й пацієнти.

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За її словами, в амбулаторії працюють шестеро сімейних лікарів. Щодня протягом шести робочих годин вони приймають близько 120 пацієнтів, а ще дві години відводять на роботу з документацією.

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Після переселення лікарям доведеться працювати по двоє в одному кабінеті в різні зміни. Вона вважає, що це ускладнить не лише прийом пацієнтів, а й виконання інших обов’язків сімейних лікарів.

«Що буде далі – ми нічого не знаємо. Як казали наші можновладці: “Потиснетеся”. Це як? У нас є програма “Скринінг 40+”, яка проводиться в позаробочий час. Є певні індикатори якості, як ми повинні зв'язуватися з пацієнтами, що для цього віку потрібно. То де це буде робити сімейний лікар? Якщо лікар приймає до другої години, далі приходить інший лікар, і йому вже немає куди подітися», – пояснила Ганна Лесняк.

Лікар Вадим Матюшенко також зазначив, що через новий графік та можливі відключення електроенергії медики, ймовірно, прийматимуть менше пацієнтів. Окрім того, він прогнозує скупчення людей у медзакладі. На його думку, це особливо небезпечно взимку, коли зростає захворюваність на грип та ГРВІ.

Навіщо реабілітаційному центру додаткові кабінети

У десяти кабінетах амбулаторії планують розмістити адміністрацію та частину персоналу комунального підприємства «Медцентр реабілітації учасників бойових дій Луцької громади».

Медичний директор центру Ігор Гнетньов пояснює, що нинішніх приміщень установі не вистачає для роботи фахівців та адміністративного персоналу.

«У нас є 50 фахівців, які постійно фізично працюють із пацієнтами. Ми не маємо змоги забезпечити місце для їхнього переодягання. Я вже не кажу про гігієнічні процедури. Приміщення у нас тісне, а вся адміністрація розміщена у двох кабінетах. Це складно, адже ми працюємо і з фінансами, і з пацієнтами», – розповів Ігор Гнетньов.

За словами меддиректора, центр обслуговує до 1000 пацієнтів на добу.

Що кажуть у міському управлінні охорони здоров’я

Центр реабілітації учасників бойових дій користуватиметься кабінетами протягом року на умовах оренди комунального майна. Про це повідомив начальник міського управління охорони здоров’я Володимир Лотвін.

За його словами, сімейних лікарів переселять до інших кабінетів, де вони працюватимуть по двоє.

«Центр надає ефективну медичну допомогу військовим, ветеранам, пораненим. Їм їхніх площ не вистачає, розширятися немає куди. Все буде оформлено як оренда. Підготують проєкт рішення на виконком. Сімейних лікарів розселять до інших. Буде не один сімейний лікар, а двоє, що цілком допустимо. Нічого тут не порушується. І це цілком нормально, я вважаю», – зазначив посадовець.

Після узгодження деталей між керівниками установ питання оренди кабінетів винесуть на розгляд виконавчого комітету Луцької міської ради. Коли саме сімейні лікарі мають перейти до інших приміщень, Володимир Лотвін не уточнив.

За словами Ганни Лесняк, близько 500 пацієнтів амбулаторії підписали колективне звернення до міського голови з вимогою не передавати кабінети іншому медзакладу.

Водночас станом на 25 листопада міська рада не отримала такого звернення, повідомив «Суспільному» секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський.

«Два керівники між собою це погодили. Ми ніяк не втручалися і не примушували, наприклад, сімейного лікаря віддати кабінет. Ми їх не закриваємо і не виганяємо. Ми їх пересадимо», – додав він.