Лікар повідомив про тиск на медзаклад з метою його розбронювання

Лікар Ратнівської центральної районної лікарні Ігор Левчук заявив про незаконне утримання в ТЦК попри чинне бронювання. У Волинському обласному ТЦК та СП заперечили незаконність дій і пояснили, що чоловіка викликали для уточнення військово-облікових даних з метою призову на медичну посаду. Після того як лікар відмовився від укладання контракту, його відпустили.

Відеозвернення Ігоря Левчука опублікував у тредсі користувач із нікнеймом zastavi. За словами лікаря, 26 серпня він разом із колегою прийшов до Ратнівського РТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних. Після перевірки документів їх утримували у приміщенні ТЦК близько шести годин, після чого відправили до Луцького ТЦК.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

«Я маю чинне бронювання до 30 липня 2027 року. Приводів для затримання немає, всі дані були оновлені вчасно. Знаю, що на лікарню зараз чиниться активний тиск задля того, щоб здійснити моє розбронювання», – сказав Ігор Левчук.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Пресслужба Волинського обласного ТЦК та СП повідомила у коментарі ZAXID.NET, що 28-річного лікаря викликали за мобілізаційним розпорядженням щодо призову медпрацівників до Медичних сил ЗСУ. У відомстві мали уточнити його військово-облікові дані, перевірити кваліфікацію та розглянути можливість призову на медичну посаду за контрактом на один рік.

За інформацією ТЦК, ще у 2025 році профільний департамент ОВА разом із керівниками медичних установ області розробив графік поступового розбронювання медичних працівників, визначених для потреб Медичних сил ЗСУ. Йшлося про двох працівників на місяць від Волинської області.

У ТЦК також заявили, що керівник медзакладу, який, за їхніми словами, погодив цей план, згодом відмовився його виконувати та подав заяву про звільнення.

«Ураховуючи викладене, питання про мобілізацію саме цього спеціаліста зараз не розглядається через наявне бронювання, в ТЦК та СП він уже не перебуває», — зазначили у відомстві. Цю інформацію також підтвердив користувач тредсу, який опублікував відеозвернення лікаря.