Президент анонсував повернення декларування для правоохоронців

Володимир Зеленський повідомив про повернення декларування для правоохоронців та силовиків, які «не на війні». Про це президент повідомив під час відеозвернення у середу, 16 вересня.

«Буде рішення, що поверне декларування для правоохоронців і Сил безпеки, які не на війні, в такому обсязі, який гарантовано дозволить дійсно реально контролювати майновий стан і спосіб життя правоохоронців», – сказав Володимир Зеленський.

Також президент повідомив, що провів нараду з премʼєр-міністром Сергієм Корецьким та доручив перевірити керівників центральних органів виконавчої влади, де є корупційні ризики.

«У центральних органах виконавчої влади треба перевірити всіх керівників – призначених та виконувачів обов’язків. Від податкової, АРМА і до різних інспекцій, у яких корупційні ризики, і вони високі. І треба пришвидшити оновлення державних підприємств, таких як “Ліси України”, Енергоатом та інших», – сказав Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення в Україні закрили реєстр електронних декларацій, а також призупинили їхнє подання. 5 вересня 2023 року Верховна Рада повернула електронне декларування чиновників та депутатів, однак законом передбачалося, що реєстр електронних декларацій залишиться закритим ще на рік. 12 вересня Зеленський ветував документ та вніс пропозицію про негайне відкриття реєстру електронних декларацій.

20 вересня Верховна Рада проголосувала за негайне відкриття реєстру електронних декларацій, однак передбачила винятки – відтермінування подання декларацій для визначених категорій військовослужбовців, правоохоронців та інших осіб, які виконують завдання із захисту України.