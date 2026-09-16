Слідство встановило 5 людей, яких вважають учасниками агентурної мережі РФ

Міністерство юстиції США у вівторок, 15 вересня, висунуло обвинувачення п’ятьом людям, яких слідство вважає учасниками агентурної мережі російських спецслужб. За версією прокуратури, група займалася вербуванням людей для терактів у європейських країнах, а також намагалася організувати вбивства на території США.

Усім їм інкримінують змову з метою фінансування тероризму, а трьом – ще й змову з метою замовного вбивства. Наразі всі обвинувачені залишаються на волі. За даними американського Мін’юсту, мережа діяла щонайменше з 2024 року та була частиною російського апарату для проведення атак і вбивств за кордоном. Серед її цілей називають російських дисидентів і перебіжчиків, а останнім часом – людей та країни, яких у Росії сприймають як союзників України.

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До числа фігурантів слідство відносить 63-річного росіянина Юрія Храмєєва, відомого як «Полковник Юрій». За версією прокуратури, це колишній полковник російських спецслужб, який брав участь у вербуванні людей для вбивств.

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Його 27-річний син Кіріл Храмєєв, за даними слідства, є офіцером ФСБ. Ще одним високопоставленим учасником мережі називають 35-річного громадянина Куби Оеміса Ромагосу Дурруті, який, за твердженням американської прокуратури, координував атаки, поїздки та логістику групи.

Також обвинувачення висунули 35-річному громадянину Куби Яйделю Дельгадо Суаресу на прізвисько «Вікінг» та 22-річному громадянину Венесуели Анхелю Едуардо Кастро. За версією слідства, вони займалися вербуванням людей у США.

Підготовка до вбивства російського дисидента

Американські прокурори стверджують, що влітку 2026 року учасники мережі намагалися завербувати людину у США для стеження за російським дисидентом та його вбивства. Ім’я потенційної жертви в обвинувальному акті не розкривають. За даними слідства, Суарес передав завербованому адреси, пов’язані з дисидентом, і дав вказівки стежити за ним. Спочатку за це йому пропонували від 1000 до 1500 доларів.

Після того, як людина передала фото та відео, їй нібито запропонували 40 тис. доларів за вбивство. Коли вона відмовилася зробити це самостійно, вербувальники почали шукати іншу людину, яка погодилася б виконати завдання.

Слідство також встановило, що ще у 2025 році Дурруті отримав фото або відео одного з помешкань потенційної жертви.

Агенти намагалися організувати вбивство в Литві

Американські правоохоронці стверджують, що мережа раніше намагалася організувати вбивство людини в Литві.

За даними обвинувального акту, Кіріл Храмєєв спочатку запропонував громадянину США 200 доларів за фотографування будинку потенційної жертви. Після виконання завдання він звів його з Юрієм Храмєєвим.

Той, за версією слідства, запропонував 25 тис. доларів за вбивство людини, яку називав такою, що «бреше про Росію». Після відмови виконавця Храмєєв начебто запропонував йому іншу роботу – підпалити склад або атакувати електропідстанцію. За даними прокуратури, метою були країни, які допомагають Україні.

Крім того, Дурруті, як стверджують прокурори, координував діяльність мережі в Європі. Зокрема, у 2024 році він допомагав організовувати атаки в Чехії та Литві, координуючи поїздки та надсилаючи можливі цілі. Американські правоохоронці заявили, що ФБР вдалося зірвати підготовлені атаки та спроби насильства у Вашингтоні та інших частинах США.

У разі доведення вини п’ятьом фігурантам загрожує до 20 років ув’язнення за змову з метою фінансування тероризму. Юрію Храмєєву, Суаресу та Кастро додатково загрожує до 10 років за змову з метою замовного вбивства. Водночас у Мін’юсті США окремо наголосили, що висунуті обвинувачення є лише твердженнями сторони обвинувачення, а всі фігуранти вважаються невинними, доки їхню провину не буде доведено в суді.

Нагадаємо, у січні 2026 року в Німеччині заарештували 57-річну підприємицю з громадянством Німеччини та України, яку підозрюють у шпигунстві на користь Росії. За даними федеральної прокуратури, Ілона В. керувала маркетинговим агентством у Берліні та очолювала лобістську асоціацію, завдяки чому мала контакти у політичних і військових колах.