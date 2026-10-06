Це друга експедиція з пошуку українських жертв на території Польщі

У вівторок, 6 жовтня, на території села Ласків у Польщі, що за 12 км від пункту пропуску Долгобичув-Угринів, розпочали дослідження для пошуку місць поховань загиблих українців. У березні 1944 року близько 300 цивільних українців Ласкова вбили підрозділи Армії Крайової та Батальйонів хлопських.

Як повідомили в Українському інституті національної пам’яті, пошукові роботи проводитимуть на території православного кладовища в селі Ласків Люблінського воєводства. Експедицію проводитиме комунальне підприємство Львівської обласної ради з питань здійснення пошуку поховань учасників національно-визвольних змагань та жертв воєн, депортацій і політичних репресій «Доля». Польська влада надала дозвіл на пошукові роботи 31 серпня.

Згідно з історичною довідкою, під час масового вбивства українців у Ласкові 10 березня 1944 року загинули понад 300 мешканців.

«У межах досліджень істориків та експертів з України й Польщі встановлено дані про 327 мешканців Ласкова, які загинули у 1944 році. Водночас окремі історики називають більшу кількість жертв – близько 350 осіб. Остаточна кількість жертв може бути уточнена внаслідок подальших історичних та пошукових досліджень», – зазначили в УІНП.

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Це вже другі пошукові роботи на території Польщі, яку проводить українська сторона. Восени 2025 року відбулася перша експедиція в селі Юречкова, де шукали останки загиблих воїнів УПА. Проте пошук не дав результату.