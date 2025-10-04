Під час дослідження ділянки фахівці не виявили поховань

У селі Юречкова Підкарпатського воєводства Польщі завершили етап пошукових робіт навколо пам’ятного хреста. Під час дослідження ділянки фахівці львівського меморіально-пошукового центру «Доля» не виявили поховань. Про це у суботу, 4 жовтня, повідомили на Facebook-сторінці Українського інституту національної пам’яті.

«Роботи призупинені, але доцільно відновити їх після природного спаду рослинності, щоб мати змогу провести ретельніший огляд території», – йдеться в повідомленні.

Роботи виконував львівський меморіально-пошуковий центр «Доля»

Ця територія вважається потенційним місцем захоронення бійців Української повстанської армії, які загинули в бою з польською Армією Людовою в 1947 році.

Зазначимо, що проведення робіт стало можливим у результаті конструктивного діалогу та співпраці між урядами України та Польщі. Польська сторона забезпечила необхідний супровід, безпеку та створила сприятливі умови для пошукових заходів.

Як раніше писав ZAXID.NET, пошуково-ексгумаційні роботи на місці можливих поховань воїнів УПА у селі Юречкова Підкарпатського воєводства у Польщі розпочали 30 вересня. До складу української експедиції увійшли 11 експертів, серед яких антропологи, історики та судмедексперти. Роботи виконував львівський меморіально-пошуковий центр «Доля».