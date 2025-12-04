Момент ураження російського літака

У ніч на 4 грудня дрони Головного управління розвідки атакували тимчасово окупований Крим та уразили військові обʼєкти росіян. Зокрема, під час атаки безпілотники уразили російський винищувач МіГ-29 та радіолокаційний комплекс, повідомили у пресслужбі ГУР у четвер, 4 грудня.

На відео, яке оприлюднили розвідники, видно, як безпілотник підлітає до літака, що стоїть поблизу злітної смуги. За даними ГУР, російський винищувач стояв на військовому аеродромі «Кача» у тимчасово окупованому Криму.

Вартість одного такого літака – близько 25 млн доларів. За атаку на російські обʼєкти відповідав спецпідрозділ ГУР МО «Примари».

«У цю ж ніч під удар “Примар” потрапив і аеродромний радіолокаційний комплекс “Іртиш” поблизу тимчасово окупованого Сімферополя», – повідомили у пресслужбі ГУР.

На кадрах, поширених ГУР, видно, як БпЛА атакує купол радіолокаційного комплексу.

Нагадаємо, 1 грудня ССО уразили базу для запуску російських безпілотників у Криму. Під удар потрапив район пуску російських дронів біля мису Чауда.