Неповнолітній у у реанімаційному відділенні Турківської центральної районної лікарні

У середу, 24 грудня, близько 10:40, на автодорозі «Львів-Самбір-Ужгород» у селі Мельничне Турківської ТГ Самбірського району сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої госпіталізували 15-річного підлітка.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, 48-річна водійка автомобіля Hyundai Getz, жителька села Синевир Закарпатської області, виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з автомобілем Audi Q5, за кермом якого був 33-річний мешканець села Бояничі Шептицького району Львівської області.

Внаслідок аварії 15-річного пасажира Hyundai Getz, жителя міста Мукачево Закарпатської області госпіталізували. Зараз він у реанімаційному відділенні Турківської центральної районної лікарні.

Поліція встановлює обставини події.