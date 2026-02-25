Ділянка розташована на вулиці Будного

У Тернополі планують розмістити сонячну електростанцію та трансформаторну підстанцію на ділянці понад 3 га. Територія розташована неподалік вулиці Будного поблизу ТОВ «Білий замок». За даними міської ради, таким чином планують реалізувати проєкт «Енергопарк “Тернопіль”».

Рішення про початок відкритого конкурсу з відбору інвестора для реалізації проєкту розглянули під час сесії Тернопільської міськради. Місто надасть земельну ділянку, на якій переможець конкурсу зможе розмістити сонячну електростанцію, трансформаторну підстанцію, кабельні та повітряні лінії електропередач та виробничо-складські приміщення. Електрику, яку вироблятимуть в енергопарку, спрямують на потреби громади. Планують, що сонячна станція генеруватиме 121 ГВт/год на рік із можливістю її накопичення в акумуляторах.

«Це забезпечить повністю альтернативне електропостачання для потреб наших комунальних установ, а також міста загалом. Йдеться про розвиток вітрової та сонячної енергетики, облаштування додаткових батарей для збереження електроенергії», – розповів міський голова Сергій Надал.

Проєкт реалізовуватимуть на умовах державно-приватного партнерства. У проєкті рішення сесії міськради зазначили, що інвестор отримає комунальну ділянку в оренду на 49 років. Також вказаний кадастровий номер ділянки (6110100000:11:001:0007). За даними публічної кадастрової карти, територія розташована неподалік об’їзної дороги Тернополя – поблизу вул. Будного, залізничної колії та ТОВ «Білий замок». Призначення ділянки – для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенерувальних підприємств, установ і організацій. Площа – 3,4 га.

У міській раді створять конкурсну комісію, яка має забезпечити проведення конкурсу з визначення приватного партнера для проєкту.