Компанія розробляє платформу на основі штучного інтелекту для управління роями дронів

Український оборонний стартап Swarmer почне торгуватися на біржі Nasdaq. Компанія виставить на торги три мільйони акцій по п’ять доларів за кожну з можливістю додатково виставити ще 450 тис. акцій у разі попиту. Про це повідомляє «Кошт».

Загалом Swarmer планує залучити 15 млн доларівна розвиток продукту, розширення команди та співпрацю з виробниками дронів.

Swarmer – що це за компанія

Swarmer трансформує проведення операцій з роями дронів на базі штучного інтелекту, щоб вони були більш ефективними та результативними. Платформа дозволяє одному оператору керувати 25 дронами одночасно. Програма навчається на даних бойових вильотів і може діяти навіть у складних умовах радіоелектронної боротьби.

Стартап заснували Сергій Купрієнко та Алекс Фінк у травні 2023 року. Юридично компанія є американською і зареєстрована у штаті Делавер, проте основна розробка продукції відбувається в Україні. Закордонні офіси займаються маркетингом і продажем.

Влітку 2024 року в компанію проінвестував Ангельський венчурний фонд Angel One Fund (це венчурний фонд фундації Українського католицького університету).

У вересні 2025 року під час саміту Defence Tech Valley, що відбувся у Львові,компанія Swarmer оголосила про залучення 15 млн доларів у серії А від американських інвестиційних фондів на чолі з Broadband Capital Investments.

Як компанія виходить на американську біржу

Компанія виходить на IPO повноцінно через традиційне первинне розміщення акцій, на відміну від «Київстару», який зробив це після злиття з американською біржовою компанією.

Додамо, що членом ради директорів Swarmer є Ерік Прінс – засновник найбільшої приватної військової компанії Blackwater.