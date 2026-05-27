Виробництво молока в Україні стає нерентабельним

Закупівельні ціни на молоко-сировину в Україні опустилися нижче собівартості виробництва, через що фермери заявляють про потребу в державній підтримці. Про це повідомили в Асоціації виробників молока (АВМ).

Зазначають, що наразі собівартість виробництва молока орієнтовно 16 грн за кг. За таких умов збільшувати надої на фермах економічно невигідно. Відтак виробники розраховують на субсидії та інші форми підтримки від держави.

Погіршення ситуації на ринку в асоціації пов’язали з одночасним зростанням витрат і слабким попитом на молочну продукцію. Передусім ідеться про подорожчання добрива та зростання транспортних й виробничих витрат через вищі ціни на нафту та природний газ.

Крім того, на собівартість вплинули перебої з постачанням аміаку з регіону Перської затоки на тлі війни в Ірані та блокування Ормузької протоки. Тиск на ринок посилило і зниження цін на вершкове масло на експортних ринках, і слабкий внутрішній попит, через що переробні підприємства стримують закупівлі молока-сировини.

За попередніми даними Держстату, у квітні 2026 року в Україні виробили 528 тис. т. молока-сировини, що на 6,4% більше, ніж у березні, однак на 12,6% менше у порівнянні з квітнем 2025 року.

Обсяги вироництва молока в Україні на початок 2026 року / Інфографіка АВМ

Загалом, як писав ZAXID.NET, за перші чотири місяці 2026 року виробництво молока-сировини скоротилося на 11% у річному вимірі – до 1,84 млн тонн. При цьому сільськогосподарські підприємства у квітні забезпечили 53% виробництва молока, тоді як частка господарств населення становила 47%.

Молочнотоварні ферми за січень-квітень наростили виробництво на 3% у річному вимірі – до 1,08 млн тонн. Натомість господарства населення скоротили виробництво на 25%. В Асоціації також зауважили, що квітневе зростання надоїв у приватному секторі пов’язане із сезонним підвищенням лактації навесні.

У 2026 році кількість корів в Україні вперше впала нижче 1 млн голів. До слова, частка імпортних сирів на українському ринку за рік зросла з 38% до 45%, причому найбільше від цього виграли виробники з Польщі.