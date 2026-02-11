На українському ринку зросла частка імпортних сирів

Частка імпортних сирів на українському ринку за рік зросла з 38% до 45%, причому найбільше від цього виграли виробники з Польщі. Українські виробники молочної продукції вважають таку динаміку загрозливою та закликали уряд до термінових дій, пише «Інфагро».

Зокрема, у Спілці молочних підприємств України заявили, що імпорт сирів, зокрема з Польщі, дедалі активніше витісняє вітчизняних виробників. Водночас стрімке зростання частки іноземної продукції створює ризики для стабільності молочного сектору та продовольчої безпеки країни.

За оцінками українських молочарів, частка імпортних сирів у 2025 році становила 38%, а нині вже досягла 45% і продовжує зростати. Найбільше скористались цим польські виробники.

«Надмірна залежність від імпорту може в перспективі суттєво послабити власне виробництво», – наголосили українські виробники. Тож, вони закликали державу підтримати національні молокозаводи, стимулювати споживання української продукції та посилити конкурентоспроможність галузі, навіть якщо формальні обмеження імпорту наразі неможливі.

Крім того, виробники наголосили, що нині ситуація є непростою, адже підприємства й так працюють в умовах війни та зростання витрат.

Польська Спілка молокопереробників своєю чергою теж відреагувала на ситуацію. Там зазначили, що дискусія виходить за межі торговельної статистики. Мовляв, риторика про «засилля» імпорту може призвести до політичного тиску та неформальних бар’єрів у торгівлі.

У Польщі також вважають малоймовірним впровадження прямих заборон і наголошують, що більш реалістичним є підтримка власних виробників через дотації, промоцію локальної продукції та пріоритет у державних закупівлях.

Як писав ZAXID.NET, у січні загальний обсяг зовнішньої торгівлі українськими молочними продуктами склав 40,5 млн доларів, що на 35% менше, ніж у грудні 2025 року (61,8 млн доларів). Водночас основним продуктом, який формує ситуацію в молочній галузі України, залишається масло. У 2025 році саме завдяки активному та вигідному експорту масло стало драйвером росту закупівельних цін на молоко. Це також стало причиною здорожчання молочної продукції на внутрішньому ринку.