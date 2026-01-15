Україна наростила експорт молочки

У грудні Україна експортувала 10,38 тис. тонн молочних продуктів на суму 25,92 млн доларів. У порівнянні з листопадом обсяги експорту скоротилися на 0,3%, а валютна виручка – на 6%. Водночас у річному вимірі показники суттєво зросли: відносно грудня 2024 року обсяги експорту збільшилися на 44%, а грошова виручка – на 51%, повідомила Асоціація виробників молока з посиланням на Держстат.

Загалом у січні–грудні 2025 року Україна експортувала 131,91 тис. тонн молочної продукції, що на 12% більше, ніж роком раніше. Валютна виручка за цей період зросла на 35% – до 401,36 млн доларів.

За інформацією асоціації, у грудні найбільшу частку експорту становили:

молоко та вершки згущені – 36%;

сири – 22%;

вершкове масло – 21%.

Порівняно з листопадом зросла грошова виручка від експорту молока та вершків незгущених – до 2,09 млн доларів (+11%), згущених молока та вершків – до 9,23 млн доларів (+5%), кисломолочної продукції –до 984 тис. доларів (+32%), морозива – до 1,29 млн доларів (+10%) та вершкового масла – до 5,41 млн доларів (+7%). Водночас зменшилася виручка від експорту молочної сироватки – до 1,11 млн доларів (-23%) і сирів – до 5,8 млн доларів (-5%).

У річному порівнянні найбільше зросли доходи від експорту згущеного молока та вершків (+68%), кисломолочної продукції (+78%) і вершкового масла (+60%). Натомість виручка від експорту молочної сироватки скоротилася на 5%.

Також у грудні 2025 року Україна імпортувала 6,52 тис. тонн молочних продуктів на суму 37,28 млн доларів. У порівнянні з листопадом обсяги імпорту зросли на 17%, а відносно грудня 2024 року – скоротилися на 14%.

За підсумками року імпорт молочної продукції сягнув 64,69 тис. тонн (+7%) на суму 337,93 млн доларів (+16%). Найбільшу частку імпорту в грудні традиційно становили сири – 65% від загального обсягу.

В Асоціації виробників молока зазначають, що зовнішньоторговельне сальдо у грудні було негативним і становило -11,36 млн доларів, імовірно через збільшення імпорту дешевого згущеного молока та сирів, а також скорочення експорту молочної продукції.

Раніше ZAXID.NET писав, що на ринку вершкового масла ситуація складна: після активного експорту влітку, склади виробників заповнились нереалізованою продукцією, а внутрішній попит – знизився. Через це частина заводів вимушена була скоротити виробництво, а подекуди й тимчасову призупинити.