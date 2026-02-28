Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розробляє програму підтримки агровиробників, яка передбачає надання безвідсоткових кредитів строком на п’ять років. Про це повідомив заступник міністра Тарас Висоцький, пише Forbes Ukraine.

За його словами, уряд планує розширити чинні програми фінансування та запровадити нові інструменти, що знизять вартість кредитів для аграріїв. Окрім програми «5-7-9», яка вже видала понад 90 млрд грн кредитів, Мінекономіки створить виплатну агенцію з доступом до європейських фондів розвитку.

Мікро- та малі агровиробники зможуть отримувати безвідсоткові кредити до 1 млн грн на п’ять років. Наразі програма акумулювала 220 млн грн, але обсяг фінансування планують суттєво збільшити.

Зауважимо, 20 лютого Державний аграрний реєстр офіційно перейшов у повну власність держави. Україна тепер володіє усіма майновими правами та інтелектуальною власністю ДАР, забезпечує його розвиток, інтеграцію в національні системи управління та повне адміністрування.

Міністр Олексій Соболєв підкреслив, що передача ДАР у державну власність свідчить про інституційну зрілість України та готовність професійно управляти сучасними цифровими інструментами розвитку.

Раніше ZAXID.NET писав, що Україна запускає нову програму підтримки для сільських громад у прифронтових регіонах. Програма охопить понад 6000 домогосподарств у Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. На ініціативу спрямують 4 млн доларів