Наразі група «Улар» вирощує до 27 млн бройлерів на рік

Компанія «Гал-Інком», що входить до групи виробника курятини під брендом «Улар», запланувала вдвічі збільшити потужності власної птахофабрики з вирощування бройлерів у Глинянах. Після реконструкції на підприємстві мають намір отримувати до 2,97 млн тушок птиці на рік.

Наразі на території чинної птахофабрики працюють вісім пташників, де вирощують бройлерів. Компанія хоче зробити оновлення та добудувати ще вісім приміщень для птиці. Планується, що після реконструкції на підприємстві одночасно утримуватимуть 595,5 тис. курей-бройлерів.

«Із урахуванням п’яти циклів вирощування птиці на рік, загальна продуктивність птахофабрики складатиме 2,9775 млн. курей-бройлерів», – йдеться в повідомленні компанії.

Птахоферма у Глинянах працює з 2003 року. Вона належить ТзоВ «Гал-Інком», що спеціалізується на вирощуванні курей. Компанія має виробничі потужності у селах Звертів і Вузлове, земельний банк – 44 га. Торік компанія задекларувала 405 тис. чистого прибутку.

Власником компанії є Оксана Івасько, керівниками – Роман і Святослав Іваськи зі Львова. Родина має стосунок до агропромислової групи зі Львівщини, що займається виробництвом курятини під брендом «Улар».

Основним напрямком діяльності групи є вирощування курей-бройлерів, їх перша переробка у забійному цеху та реалізація (ФГ «Улар»). Також до складу групи входять компанії, що працюють у галузях будівництва та нерухомості. Ключові особи – Олег Пупа, Ігор Дарделло та Ольга Дурдело.

Власниця «Гал Інком» Оксана Івасько є однією із засновників інвестиційної компанії «Леополіс-Кепітал-Груп» та ЖБК «Рідна оселя», що входять до групи «Улар». Святослав Івасько є серед власників будівельної фірми «Радус-Проект», він має 50% частку, інші 50% – у бенефіціара «Улару» Олега Пупи. Також він має стосунок до низки фірм, заснованих родичами або бізнес-партнерами Олега Пупи.

Згідно з даними сайту Elevatorist, «Улар» – одне з найстаріших сімейних птахівничих господарств в Україні, яке є підприємством повного циклу, що займається вирощуванням, переробкою, пакуванням і логістикою готової м’ясної продукції. До складу групи окрім кількох птахофабрик, входять елеватор, комбікормовий завод, забійний цех на Львівщині.

Улітку 2025 року «Гал-Інком» оголосила про плановане збільшення поголів’я бройлерів на фабриці у Звертові – з 2,9 до 5,1 млн голів на рік. Наразі бройлерний напрям щорічно дає групі 27 млн тушок птиці.