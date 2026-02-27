Овочі здешевшали через падіння попиту

Різке зниження цін на овочі борщового набору в Україні пов’язане передусім не зі збільшенням посівних площ, а зі скороченням внутрішнього попиту. Про це пише профільне видання AgroTimes з посиланням на огляд у журналі «Плантатор».

Експертка плодоовочевого ринку компанії «АПК-Інформ» Ксенія Гусєва зазначила, що площі під основними культурами – капустою, морквою, цибулею, буряком і картоплею – суттєво не зростали. За більшістю позицій виробництво лише повернулося до довоєнних показників.

Водночас споживання продовжує скорочуватися. Причиною цьому, за словами експеркти, стало зменшення чисельності населення та падіння купівельної спроможності українців.

Додатково на ринок вплинули зимові відключення електроенергії. Через них із великих міст тимчасово виїжджали сотні тисяч людей, що ще більше знизило попит на овочеву продукцію.

Попри це, врожайність у сезоні 2025 року в більшості господарств зросла на 30–40%, що сформувало надлишок пропозиції. У підсумку ціни на овочі борщової групи наразі залишаються у два-три рази нижчими, ніж торік. При цьому труднощі зі збутом продукції спостерігаються не лише в Україні, а й на європейському ринку.

Як писав ZAXID.NET, в Україні дешевшають і тепличні овочі. Наприклад, огірки станом на кінець лютого продають по 125–170 грн за кілограм. І у випадку тепличних овочів і попри нинішнє здешевлення, ціни залишаються приблизно на 50% вищими, ніж наприкінці лютого 2025 року. Також зросли ціни на картоплю – овоч лише за минулий тиждень подорожчав у середньому на 17%.