У Чернівецькій області побудують нову птахофабрику

У Чернівецькій області планують побудувати нову птахофабрику – комплекс для утримання курей-несучок мають намір звести у селі Просіка, що належить Сучевенській сільській громаді Чернівецького району. Після запуску його потужність становитиме близько 124 млн яєць.

Як йдеться в повідомленні на платформі «ЕкоСистема», ТзОВ «Агро Спадок» хоче побудувати птахоферму для одночасного утримання близько 480 тис. курей-несучок. Підприємство має в оренді загалом 6,4 га у селі Просіка та займається розведенням курей.

Згідно з планом, на фабриці будуть вісім пташників, яйцесховище, ветеринарний пункт та кілька допоміжних будівель.

«Птиця у віці 16-17 тижнів завозиться на птахоферму спецтранспортом, де утримується до до віку 1,5 років. Після досягнення визначеного віку птиця вивозиться на спеціалізоване м’ясопереробне підприємство. Забій птахів на птахофермі не передбачений», – йдеться в описі проєкту.

Потужність майбутнього підприємства – майже 124 млн яєць на рік. Як стверджує компанія-власниця проєкту, нова птахофабрика «забезпечить споживачів курячими яйцями, збільшить надходження у державний і місцевий бюджет (зокрема від орендної плати за землю)» і створить робочі місця для місцевого населення.

ТзОВ «Агро Спадок» було зареєстроване у Чернівцях у жовтні 2022 року, йдеться в профілі компанії на платформі YouControl. Її статутний капітал – 17,4 млн грн, основний вид діяльності – розведення свійської птиці. На фірмі працевлаштовані 55 людей. Чистий прибуток за 2025 рік – 7,7 млн грн.

Власником підприємства «Агро Спадок» є місцевий бізнесмен Дмитро Іглінський, він разом із чернівецьким підприємцем Вадимом Пагоном керують компанією.

Дмитро Іглінський володіє кількома на Буковині, найвідоміша з них – це «ДімТек», що займається продажем обладнання та монтуванням приватних сонячних електростанцій.

Улітку 2025 року чернівецька поліція зареєструвала кримінальне провадження, в якому з-поміж решти фігурували ТзОВ «Агро Спадок» та Дмитро Іглінський. Як йшлося в судових документах, правоохоронці підозрювали керівників Управління екології та природних ресурсів Чернівецької ОДА та представників науково-виробничої фірми «Нью Комеко» у корупції (ст. 364 ККУ – зловживання службовим становищем).

Зокрема, в судовій ухвалі про проведення огляду йшлося про те, що Дмитро Іглінський торік нібито звертався до посадовців обладміністрації із проханням посприяти у видачі позитивного висновку з оцінки впливу на довкілля (ОВнД) для птахофабрики у Просіках. За винагороду посадовці ОДА схвалили проєкт, проте висновок з ОВнД був сфабрикованим, адже, як стверджувала поліція, реальної оцінки не проводилося.

ГУНП в Чернівецькій області поки що розслідує цей злочин.