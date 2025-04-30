На майбутній фермі утримуватимуть курей американської яєчної породи «Хай-Лайн»

Один з найбільших виробників соняшникової олії в Україні, львівська група компаній «Оліяр», планує побудувати велику птахофабрику неподалік Щирця. Для аграрної групи компаній птахівництво стане новим напрямом діяльності. Наразі триває розробка проєктної та іншої документації майбутньої ферми. Планується, що після повного введення в експлуатацію на фабриці отримуватимуть понад 1,6 млн яєць на добу.

Як йдеться в оцінці впливу на довкілля, птахофабрику планують побудувати «з нуля» на земельній ділянці площею 20,63 га біля Щирця, яка належить ПП «Оліяр».

Згідно з попередніми даними, після введення в експлуатацію усіх черг на фермі утримуватимуть близько 2,3 млн голів птиці, планована потужність – орієнтовно 1,65 млн яєць в добу. Основною породою на птахофабриці будуть курки «Хай-Лайн» американської селекції, це одна з найпродуктивніших порід у світі.

Наразі компанія розробляє проєкт птахофабрики та дозвільну документацію. Повідомляється, що на майбутньому виробництві працюватимуть до 300 людей.

Група компаній «Оліяр» була заснована 2003 року як сімейний бізнес, нині її власницею є львівська підприємниця Ірина Залізна. Компанії групи працюють у галузях – агро, харчова промисловість, логістика та інших. Головний офіс розташований у місті Львові, а виробничі потужності – у селі Ставчани Львівського району.

Приватне підприємство «Оліяр» є найбільшим виробником олії у Західній Україні та перебуває у топ-5 загальноукраїнського рейтингу виробників рафінованої соняшникової олії. Бренди – «Оліяр», «Соняшна», «Родинна» і «Майола». Згідно з даними Forbes Ukraine, за 2023 рік компанія мала 8,1 млрд грн виторгу , прибутку – 0,6 млрд грн.

До слова, найбільшими виробниками курячих яєць в Україні є групи компаній Avangard Олега Бахматюка (ТМ «Квочка») та Ovostar Union Боріса Бєлікова та Віталія Вересенка (ТМ «Ясенсвіт»). Перші мають поголів’я у 13,3 млн курей-несучок, другі – 6,4 млн (дані WATTPoultry International за 2024 рік).