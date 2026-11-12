Kernel продає олію під брендами «Щедрий Дар», «Стожар» і «Чумак»

Агрохолдинг Kernel повністю зупинив роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів через масовані російські атаки на підприємства харчової промисловості. Компанія також призупинила закупівлю насіння. Про це Kernel повідомив 12 листопада.

Упродовж останніх діб російські безпілотники цілеспрямовано атакували виробничі майданчики українських переробних підприємств, зокрема активи Kernel. Внаслідок ударів пошкоджені виробничі будівлі, обладнання та резервуари.

У компанії пояснили, що олійноекстракційні заводи працюють за безперервним технологічним циклом і мають підвищену пожежну небезпеку. Тому влучання під час виробництва може спричинити масштабну пожежу та загрожувати життю працівників. Щоб уникнути таких ризиків, Kernel вирішив зупинити всі підприємства. Зазначають, що на заводах виконали необхідні процедури безпечної зупинки, а працівників перевели в безпечні умови.

Попри призупинення переробки, Kernel продовжує відвантажувати продукцію з наявних складських запасів і виконувати зобов’язання перед українськими аграріями та партнерами. У компанії також заявили, що зберігають операційну та фінансову стійкість.

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На українському ринку агрохолдинг продає фасовану соняшникову олію під брендами «Щедрий Дар», «Стожар» і «Чумак».

Росія атакує активи Kernel з весни, так у ніч проти 3 травня російські дрони пошкодили олійний термінал компанії у Чорноморську, після чого підприємство призупинило роботу. 18 травня безпілотник влучив в елеваторний комплекс агрохолдингу на Хмельниччині, а в ніч проти 5 червня знову атакував термінал у Чорноморську.

Після масованих ударів у ніч проти 11 та 12 липня компанія повторно призупинила роботу експортного термінала. Ще одна атака 14 липня пошкодила половину резервуарів термінала з перевалки соняшникової олії на Одещині. Тоді було пошкоджено близько 25 тис. тонн продукції.

Наслідки російських атак позначилися і на показниках компанії. За даними Forbes, у першому кварталі 2027 фінансового року Kernel переробив 564 тис. тонн олійних культур – майже стільки ж, як за аналогічний період торік. Водночас продажі олії скоротилися на 48% – до 165 тис. тонн. Причиною стали атаки на порти, через які компанія майже весь квартал не могла відвантажувати продукцію.

Наприкінці вересня генеральний директор Kernel Євген Осипов назвав цьогорічні виклики значно серйознішими, ніж на початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, через зупинку експорту на початку жнив. До слова, 22 жовтня уряд надав пріоритет перевезенням рослинної олії та пального залізницею, у портах і на кордоні. Експериментальний механізм діятиме під час воєнного стану, але не довше двох років.

До повномасштабної війни Kernel був найбільшим у світі виробником соняшникової олії з майже 7% світового виробництва і часткою експорту близько 12%. Україна загалом експортувала олії на 5 млрд доларів за 2024 рік. Експорт соняшникової олії з України станом на 18 вересня, впав майже на 40%.