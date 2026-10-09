Україна експортувала за два місяці малини на майже 30 млн євро

У червні та липні 2026 року Україна експортувала 7,4 тис. тонн замороженої малини на 29,9 млн євро. Основними покупцями стали Польща, Німеччина та Чехія. Про це повідомила асоціація «Ягідництво України». Середня експортна ціна за ці два місяці становила 4,06 євро за кілограм. У липні Україна поставила за кордон 5,2 тис. тонн малини, а середня ціна зросла до 4,3 євро за кілограм.

За оцінкою аналітиків, початок сезону відповідає показникам 2023 року та помітно перевищує результати аналогічного періоду 2025-го. Водночас найбільші обсяги експорту ще попереду.

В асоціації зазначили, що Україна вже належить до світових лідерів за обсягом експорту замороженої малини. Цей показник становить близько 65 тис. тонн на рік, а нинішнього сезону країна може посилити свої позиції.

Додаткові можливості для українських виробників відкрило різке скорочення врожаю малини в Польщі. Збільшити поставки можуть також ремонтантні сорти, які плодоносять і восени, подовжуючи сезон збору ягід.

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За сезон 2025/26 – із червня до травня Україна експортувала 63,3 тис. тонн замороженої малини. Це на 7% більше, ніж попереднього сезону. Натомість виручка зросла на 65% і сягнула рекордних 250,8 млн євро.