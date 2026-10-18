Українські виробники нарощують переробку і експорт ягід

За даними Міністерства сільського господарства та розвитку села Польщі, у 2025 році країна імпортувала з України 27,5 тис. тонн замороженої малини загальною вартістю 412,9 млн злотих (орієнтовно 4,77 млрд грн). Роком раніше обсяг імпорту становив 20,4 тис. тонн. За рік поставки зросли приблизно на 35%, повідомляє Wirtualna Polska.

Водночас статистика за перші місяці 2026 року свідчить про подальше збільшення імпорту. Із січня до травня Польща ввезла з України 6,79 тис. тонн замороженої малини на суму 119,5 млн злотих (орієнтовно 1,38 млрд грн). Порівняно з аналогічним періодом 2025 року обсяг поставок збільшився на 650 тонн, а їхня вартість – на 48,5 млн злотих (орієнтовно 581 млн грн). Головне статистичне управління Польщі (GUS) зазначило, що в січні–травні 2026 року вартість імпорту замороженої малини з України зросла на 68,2% порівняно з аналогічним періодом торік.

Президент Національної спілки груп виробників фруктів та овочів Польщі (KZGPOiW) Вітольд Богутa зазначає, що Польща залишається великим виробником замороженої малини, однак конкурентна перевага польських підприємств поступово слабшає.

За його словами, українське сільське господарство дедалі більше спирається на середні та великі господарства, які розвивають не лише вирощування зернових культур і ріпаку, а й виробництво фруктів та овочів.

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«Багато років тому поляки вчили українців вирощувати малину, а тепер українське сільське господарство переважно спирається на середні та великі господарства. В Україні до середніх зараховують господарства площею 5–10 тис. гектарів, які розвивають не лише вирощування зернових чи ріпаку, а й виробництво фруктів та овочів», – наголошує Вітольд Богутa.

Одним із прикладів розвитку українського сектору заморожених ягід є компанія West Berry, яка експортує заморожені плоди та працює з 2016 року. Спочатку підприємство закуповувало ягоди й відправляло їх до Польщі. Нині компанія переробляє приблизно 7 тис. тонн продукції на рік. Основну частину становить заморожена малина, але підприємство також працює з лохиною, ожиною та смородиною.

West Berry закуповує ягоди у виробників і збирачів дикорослих плодів. Після цього продукцію сортують, переробляють, заморожують, пакують і відправляють на експорт до дев'яти країн. За інформацією польського видання Forbes Ukraine, половина експортних продажів компанії припадає на Польщу.

Із 2022 року доходи експортера зросли більш ніж на 400 млн грн. Це майже вдвічі більше, ніж компанія заробила за попередні п'ять років. На 2026 рік власники West Berry планують отримати близько 750 млн грн доходу.

У лютому 2026 року West Berry запустила новий виробничий комплекс у Дрогобицькому районі Львівської області, неподалік кордону з Польщею. Площа підприємства становить близько 10 тис. м². На заводі облаштували, зокрема, лінії для сортування та переробки ягід, два тунелі шокового заморожування із загальною продуктивністю сім тонн на годину, а також шість камер для зберігання готової продукції.

«Якщо підприємство працюватиме приблизно 20 годин на добу, це дасть змогу переробляти орієнтовно 140 тонн продукції щодня», – розповідав директор компанії Володимир Самборський.

За такої продуктивності нинішній річний обсяг переробки підприємства, який становить 7 тис. тонн, можна було б обробити приблизно за 50 робочих днів.

Розвитку українського експорту сприяли, зокрема, скасування Європейським Союзом мит і квот на українську продукцію, а також торговельні обмеження щодо Росії та Білорусі.

Експерти припускають, що в найближчі роки постачання замороженої малини з України до Польщі продовжуватимуть зростати, тоді як пропозиція польських виробників на цьому ринку скорочуватиметься.

Про таку тенденцію свідчить, зокрема, зменшення площ вирощування малини в Польщі. Найбільше скорочують насадження ягід, призначених для переробки.

«Заморожена малина з України витісняє польську. Можна припустити, що в найближчі роки поставки замороженої малини з України зростатимуть, а пропозиція польської продукції в цьому сегменті скорочуватиметься. Це видно, зокрема, за зменшенням площ вирощування малини в Польщі. Насамперед скорочують насадження малини, призначеної для переробки», – прокоментував WP Finanse Лукаш Заремба з Інституту економіки сільського господарства та продовольчої економіки – Національного дослідницького інституту Польщі.

«Зростання українського експорту відбувається на тлі посилення конкуренції на польському ринку. Українські підприємства розширюють виробничі потужності та нарощують переробку ягід, а Польща залишається одним із ключових напрямків збуту їхньої продукції», – робить висновок WP.

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За даними бізнес-аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Вест Бері» заснували у 2016 році у Дрогобичі мешканці Стебника Володимир Самбірський і Юрій Шологон. Основним видом діяльності компанії є переробка та консервування фруктів і овочів. Окрім малини, підприємство постачає заморожені ягоди чорниці, ожини, бузини, терену, шипшини, обліпихи, суниці, червоної та чорної смородини. У лютому 2026 році «Вест Бері» відкрила у Дрогобичі новий виробничий цех заморозки ягід із сучасними лініями сортування та переробки ягід та тунелями шокового заморожування.