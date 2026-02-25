Новий завод із переробки ягід постачатиме продукцію до ЄС

У Дрогобичі на Львівщині запустили новий виробничий цех заморозки ягід на підприємстві компанії «Вест Бері». Підприємство планує забезпечити повний цикл виробництва – від переробки до глибокої заморозки продукції, повідомив профільний ресурс EastFruit.

Наразі триває реконструкція переробного комплексу загальною площею близько 10 тис. м² – нові виробничі ділянки вводять в експлуатацію поетапно. Також на території облаштовують офісні приміщення, їдальню для працівників і укриття.

Будівництво комплексу завершили у стислі терміни: ще в серпні на об’єкті тривали активні роботи, наразі ж виробничі площі повністю зведені та оснащені необхідним обладнанням. Керівник компанії Володимир Самбірський повідомив, що в новому цеху запустять сучасні лінії сортування та переробки ягід, а також тунелі шокової заморозки.

Що відомо про «Вест Бері»?

ТОВ «Вест Бері» входить до числа провідних українських експортерів заморожених ягід і постачає сертифіковану продукцію до більшості країн Європи, включаючи Німеччину, Францію, Польщу, Італію, а також до держав Балтики та інших європейських ринків.

Підприємство зареєстроване у 2016 році в місті Дрогобич Львівської області. За даними YouControl, бенефіціарним власником і керівником компанії є Володимир Самбірський.

Як писав ZAXID.NET, Україна має всі шанси подвоїти виробництво лохини, якщо зосередиться на підвищенні ефективності вирощування. Передусім ідеться про оновлення сортів, механізацію збору ягід, впровадження ESG-стандартів і розвиток бренду Ukrainian Premium Blueberry, який може стати маркером якості на зовнішніх ринках.