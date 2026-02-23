Птахофабрика ФГ «Захід-Птиця» у Пустомитах працює понад 20 років

У Пустомитах мають намір розширити чинну птахофабрику з утримання курей-несучок. Після реконструкції на підприємстві планують отримувати до 550 тис. яєць на добу. Про це повідомило фермерське господарство «Захід-Птиця», яке володіє цією птахофермою неподалік Львова.

На підприємстві, що розташоване на південній околиці міста на вул. Фабричній, власник хоче добудувати ще один пташник для утримання курей та реконструювати закинуту будівлю під адміністративно-складський цех. Після оновлення на фабриці загалом буде 16 пташників з несучками.

«Існуючі та запроєктовані пташники розраховані на одночасне утримання 500-600 тис. голів птиці», – йдеться в повідомленні ФГ «Захід-Птиця». Планована потужність виробництва – від 350 тис. до 550 тис. яєць на добу.

Після реконструкції у фермерському господарстві прогнозують «збільшення надходжень до місцевого бюджету та створення нових робочих місць, в тому числі для місцевого населення».

Нагадаємо, ФГ «Захід-Птиця» було зареєстроване 2004 року, воно працює на території ліквідованого ВАТ «Птахофабрика Пустомитівська». Основний продукт господарства – курячі яйця. Окрім птахівництва, агрофірма також вирощує зернові і олійні культури (пшениця, кукурудза та соя).

Земельний банк ФГ становить майже 1598 га на території колишнього Пустомитівського району, йдеться в профілі компанії на платформі Vkursi.

Згідно з даними платформи YouControl, власниками ФГ є підприємці з Наварії Євген та Ярослав Процайли, вони володіють 85% та 15% капіталу відповідно. Задекларований валовий дохід підприємства за 2024 рік – 108,7 млн грн, чистий прибуток – 9 млн грн.

Як писав ZAXID.NET, восени 2024 року Ярослав Процайло став учасником конфлікту з ветераном російсько-української війни через паркування на місці людей з інвалідністю поблизу супермаркета «Сільпо» на вул. Пасічній. Колишній боєць, що мав протез на нозі, зробив зауваження групі молодих людей, згодом між ними виникла словесна суперечка, а потім один з опонентів ветерана штовхнув його. Ветеран та очевидиця конфлікту викликали поліцію. Ярослав Процайло тоді стверджував, що його машина стояла не на місці для водіїв з інвалідністю, а поруч. Підприємець підтвердив, що справді сказав військовому щось на кшталт «йди воюй дальше», але наголошував, що вважає конфлікт спровокованим.

2016 року на птахофабриці у Пустомитах була пожежа, тоді загинули близько 20 тис. курей. Ще одна пожежа там сталася 2021 року – тоді вогонь знищив 30 тис. бройлерних курчат.