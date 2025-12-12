У Щирці побудують ще одну птахофабрику

Приватне підприємство «Оліяр», один з найбільших виробників соняшникової олії в Україні, оголосило про намір побудувати другий птахокомплекс неподалік Львова, на території Щирецької громади. На новому підприємстві вирощуватимуть до 400 тис. курей-несучок за один цикл, а потім відправлятимуть їх на іншу птахофабрику компанії «Оліяр» для отримання яєць.

Як йдеться в повідомленні ПП «Оліяр», птахокомплекс планують розташувати на двох земельних ділянках на території селища Щирець, їхня сукупна площа – 3,84 га. Для утримання курей-несучок передбачається побудувати два пташники та низку допоміжних споруд. У будівлі кожного пташника будуть операторська та місце для вирощування курей-несучок.

«Сумарна потужність усіх пташників становить до 400 000 голів птиці […] Після досягнення віку 17-18 тижнів відбувається збір та перевезення курей-несучок на яєчну птахофабрику для отримання товарного яйця. Після цього проводиться 2-4 тижнева профілактична перерва», – йдеться в описі проєкту.

Згідно з повідомленням компанії «Оліяр», соціально-економічний вплив від діяльності нової птахофабрики буде позитивним.

«Основними позитивними факторами є можливість поповнення місцевого бюджету, зокрема, плати за землю, створення робочих місць для населення, яке проживає в межах розташування підприємства. Планована діяльність є частиною більшого виробничого циклу та пов'язана з птахофабрикою, де відбувається вирощування курей з метою отримання яєць», – наголосили на підприємстві.

Цьогоріч навесні «Оліяр» повідомляв про намір побудувати велику птахофабрику біля Щирця, де утримуватимуть курей-несучок задля отримання понад 1,6 млн яєць на добу. Наразі у цьому проєкті компанія оприлюднила звіт з оцінки впливу на довкілля та має дозволи на підготовчі роботи.

Група компаній «Оліяр» була заснована 2003 року як сімейний бізнес, нині її власницею є львівська підприємниця Ірина Залізна. Компанії групи працюють у галузях – агро, харчова промисловість, логістика та інших. Головний офіс розташований у Львові, а виробничі потужності – у селі Ставчани Львівського району.

Приватне підприємство «Оліяр» є найбільшим виробником олії на заході Україні та перебуває у п’ятірці загальноукраїнського рейтингу виробників рафінованої соняшникової олії. Бренди – «Оліяр», «Соняшна», «Родинна» і «Майола». Згідно з даними Forbes Ukraine, за 2023 рік компанія мала 8,1 млрд грн виторгу, прибутку – 0,6 млрд грн.