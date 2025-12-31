В Україні фіксують зростання врожаю картоплі

Врожай картоплі у 2025 році виявився значно кращим, ніж торік, завдяки сприятливим погодним умовам. Водночас точно визначити обсяги зібраного овочу наразі неможливо – ні експертам ринку, ні державній статистиці, пише AgroPortal.

Зокрема, виконавча директорка Української асоціації виробників картоплі (УАВК) Ольга Самойліченко зазначила, що офіційно зареєстровані виробники цього року засадили картоплею близько 18 тисяч гектарів, що приблизно на 20% більше, ніж торік. Це дані Державної служби статистики.

Водночас, за оцінками УАВК, реальні площі посадок щонайменше вдвічі більші, та точну цифру встановити неможливо.

Причина полягає в структурі виробництва. В Україні картоплю вирощують не лише професійні господарства та власники невеликих присадибних ділянок, а й незареєстровані господарства, які обробляють від 1 до 5 гектарів і продають урожай гуртом на ринках. За словами Самойліченко, таких виробників помилково відносять до домогосподарств, хоча останні зазвичай вирощують картоплю виключно для власних потреб і на значно менших площах.

Експертка наголосила, що незареєстровані господарства часто використовують несертифікований насіннєвий матеріал, який може бути заражений вірусами та шкідниками. Через короткострокове планування діяльності такі виробники не інвестують у захист рослин, системи живлення та не дбають про репутацію на ринку, що зрештою призводить до низької якості продукції.

За словами Самойліченко, таку картоплю за заниженими цінами скуповують гуртові посередники, після чого вона якимось чином отримує офіційне походження. При цьому система контролю за походженням картоплі – як у торгівельних мережах, так і на базарах – залишається вкрай недосконалою. У результаті на ринок потрапляє продукція сумнівної якості.

Що стосується прогнозів врожаю, експерти враховують збільшення посівних площ на 20% та приблизно такий самий приріст урожайності завдяки погодним умовам. Очікується, що обсяг офіційно вирощеної картоплі перевищить пів мільйона тонн.

Водночас неофіційне виробництво обліку не піддається. За різними оцінками, його обсяги можуть становити 10 мільйонів тонн або навіть більше, що вкотре підкреслює масштаб тіньового сегмента на картопляному ринку України.

При цьому високим залишається і імпорт картоплі. Як писав ZAXID.NET, Україна за січень-жовтень 2025 року поставила з-за кордону 123,14 тис. тонн картоплі. Основними постачальниками картоплі в Україну стали Польща, на яку припало 36,9% імпорту, Єгипет – 13,7% та Нідерланди – 11,6%.