Україна наростила імпорт картоплі

Україна за січень-жовтень 2025 року імпортувала 123,14 тис. тонн картоплі. Це у 5,1 раза більше, ніж за аналогічний період торік, свідчать дані Державної митної служби, передає «Інтерфакс-Україна».

У грошовому вимірі обсяги імпорту зросли у 4,8 раза – до 66,086 млн доларів проти 13,69 млн доларів за 10 місяців минулого року. Основними постачальниками картоплі в Україну стали Польща, на яку припало 36,9% імпорту, Єгипет – 13,7% та Нідерланди – 11,6%.

Водночас експорт української картоплі за звітний період скоротився на 13,4% – до 2,14 тис. тонн. Попри зменшення фізичних обсягів поставок, виторг від експорту зріс на 2,4% і становив 521 тис. доларів.

Головним покупцем української картоплі залишалася Молдова, куди спрямували 58,5% усіх експортних поставок. Також серед ключових ринків – Азербайджан (38,6%) та Сінгапур (0,6%).

У жовтні 2025 року Україна імпортувала лише 359 тонн картоплі, що у 11,4 разів менше, ніж у жовтні минулого року. Водночас експорт картоплі за місяць зріс у 4,6 разів та сягнув 269 тонн.