Перший врожай машу зібрали на Київщині

Агрокомпанія TVK Seed Agrocompany з Київської області цього року вперше випробувала нову для себе культуру – зелений маш (боби мунг). Як повідомляє superagronom.com, агротехнолог господарства Олексій Кошинський розповів, що посів машу відбувся дещо пізно – наприкінці травня на кількох ділянках загальною площею 1 гектар.

Обмолот також проводили із затримкою, але навіть за таких умов отримали середню врожайність 1,21 тонни з гектара.

«Оскільки для України це нова культура й досвіду її вирощування поки що небагато, оцінювати результат важко. Проте, з огляду на обсяг посіву та порівняно невеликі витрати на технологію, результат цілком непоганий», – зазначив Кошинський.

Для TVK Seed вирощування зеленого машу наразі є експериментом. Частину отриманого врожаю можуть використати як насіння для наступного сезону, а решту – реалізувати потенційним покупцям. У компанії кажуть, що культура дійсно є перспективною і планують продовжити експерименти та вдосконалювати технологію вирощування.

