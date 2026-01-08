Львівські комунальники з ночі працюють у посиленому режимі

У ніч на четвер, 8 січня, у зв’язку зі снігопадом у Львові до прибирання міста задіяли комунальну та приватну техніку. Про це повідомив перший заступник мера Львова Андрій Москаленко.

«З 2:00 ночі маємо безперервний сніг у Львові, до прибирання міста задіяно 95 одиниць техніки, понад 1400 працівників та додатково 55 мотоблоків. Разом з директоркою департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Оксаною Пригодою та головами районів здійснюємо протягом ночі і ранку обʼїзди містом для оперативного вирішення питань», – розповів Андрій Москаленко.

Львів прибирають від снігу (фото Залізничної РА)

Перший заступник мера закликав мешканців інформувати про складні та нерозчищені ділянки на «Гарячу лінію міста» за номером 1580.

Міський голова Андрій Садовий звернувся до бізнесу з проханням допомагати розчищати сніг біля своїх закладів, офісів і підприємств. Мешканців закликав за можливості не користуватися приватним авто та не паркуватися в складних місцях, на поворотах і вузьких вулицях, щоб не перешкоджати роботі снігоприбиральної техніки.

«Станом на зараз маємо 22 звернення щодо неприбраних доріг і два – щодо тротуарів. Розумію, що їх буде більше. Тому прошу повідомляти – особливо там, де це критично важливо», – зазначив мер вранці 8 січня.

Нагадаємо, на прогнозом синоптиків, у Львові та області 8-9 січня очікують значний сніг, вдень пориви північно-західного вітру 15-20 м/с, хуртовини. На дорогах ожеледиця. Температура впродовж доби 5-10° морозу.