Нещодавно голова Львівської ОВА Максим Козицький уперше заявив про необхідність будівництва нового аеропорту в області, аби «не зациклюватись лише на розвитку обласного центру». На тлі повномасштабної війни ця заява виглядає сумнівною, а через плани Сокільницької сільради забудувати приаеропортну територію житлом в принципі складно уявити, що ці наміри абсолютно не пов’язані між собою. Адже лобісти масштабної забудови Сокільників також пропонували винести аеропорт за межі населених пунктів.

Варто розуміти, що будівництво нового летовища навіть на базі старого аеродрому десь в Городку – дуже і дуже дороге задоволення, і такі витрати в умовах війни важко назвати виправданими. Але ці заяви можуть бути частиною спланованої схеми, яка б дозволила забудувати кілька десятків гектарів землі біля аеропорту зі сторони Сокільників житлом. Принаймні про послідовність цих намірів свідчить масова скупівля землі біля злітної смуги – за рік компанії з орбіти партії «Варта» та франківського забудовника blago стали власниками понад 60 га в Сокільниках – а також систематичні заяви про нібито недоцільність готового летовища в межах міста.

ZAXID.NET розповідає, чому львівський аеропорт розбудували саме в межах міста та хто і як лобіює його перенесення за 100 км від Львова.

***

Аеропорт у Львові був завжди

Історія львівського летовища фактично починається на Левандівці, де у 1914 році між залізничним вокзалом та станцією на Клепарові з’явився перший військовий аеропорт. Згодом його почали використовувати для цивільних польотів, але через брак місць під розширення в межах Левандівки ще у 1923 році для Львова вирішили збудувати новий аеропорт поблизу Скнилова.

Через проблеми з фінансування будівництво велось повільно. Нинішній так званий старий термінал збудували лише у 1955 році в стилі сталінського ампіру за типовим проєктом московських архітекторів. У 1980-х зі Львова виконували міжнародні та внутрішні рейси, а ближче до 90-х авіагалузь занепала.

Лише після відновлення незалежності львівський аеропорт відновив статус міжнародного, хоча кількість рейсів усе ще була незначною. Збудувати новий термінал вирішили через проведення у Львові чемпіонату світу з футболу «Євро-2012», що передбачало приїзд великої кількості туристів з-за кордону, тож наявна авіаінфраструктура не могла б впоратись із таким навантаженням.

Як розповів ZAXID.NET Олег Засадний, який був директором департаменту «Євро-2012» у Львівській міській раді, тоді як варіант будівництва нового аеропорту розглядали лише Скнилів, оскільки на той час це було значно дешевше і швидше, ніж будувати все з нуля. Для потреб аеропорту зарезервували близько 60 га.

«Підготовка до чемпіонату вимагала оперативного створення нового терміналу, який міг би прийняти велику кількість міжнародних туристів», – пригадує Олег Засадний.

Проєкт розробила компанія «Тебодін Україна». У 2009 році його затвердив Кабмін. Проєкт передбачав будівництво терміналу з пропускною здатністю до тисячі пасажирів на годину, добудову злітної смуги з 2510 м до 3305 м і ремонт старого терміналу. Будівельні роботи вартістю 2,5 млрд грн виконувала компанія «Альтіс-Холдинг». Відкриття відбулось у 2012 році.

Будівництво львівського аеропорту у 2010-2012 роках / фото Avianews

Район самого аеропорту також планували впорядкувати. Зокрема, планували прокласти нову вул. Ряшівську, яка б сполучала вул. Патона та Кульпарківську. Втім через брак грошей вдалось збудувати лише невеликий відрізок вулиці поблизу ТРЦ Victoria Gardens, а всі подальші спроби таки реалізувати проєкт впирались у приватизовані в межах червоних ліній ділянки. Наразі міська рада не відмовляється від добудови вулиці й уже викупила частину земель.

Концепція розвитку приаеродромної зони у Львові, яку розробив «Містопроект»

До слова, концепція розвитку аеропорту і території навколо нього передбачала будівництво у 2020 році ще одного пасажирського терміналу на тисячу пасажирів на годину для обслуговування міжнародних та внутрішніх рейсів. Старий вокзал пропонували використовувати виключно для адміністративних цілей.

Розширення інфраструктури дозволяло львівському аеропорту приймати літаки класу D та значно розширити географію польотів. До прикладу, лише за період чемпіонату у 2012 році летовище прийняло понад 600 міжнародних та внутрішніх рейсів. У 2018 році аеропорт досяг рекордного для себе пасажиропотоку в 1,5 мільйона, що понад як втричі перевершує показник 10 років перед цим.

У 2019 році аеропорт уперше перевіз понад 2 млн пасажирів, а в посткарантинний період зі Львова виконували поштові перевезення. На самому летовищі з’явилась база угорської лоукост-компанії WizzAir. У 2021 році загальний пасажиропотік склав понад 1,8 млн пасажирів, а з летовища виконували рейси не лише до найпопулярніших міст Європи, а й внутрішні. До прикладу, зі Львова до Києва українським лоукостом SkyUp можна було полетіти за 800 грн, що навіть дешевше за залізницю. Перед війною львівське летовище було другим в Україні за пасажиропотоком після «Борисполя».

Наведена історична довідка свідчить про те, що в останні п’ять років перед повномасштабним вторгненням аеропорт розвивався дуже стрімко, а в найближчих планах було відкриття трансатлантичних рейсів. При цьому, публічних заяв щодо необхідності його перенесення за межі міста не звучало взагалі. Радше йшлося про розширення. До прикладу, польська компанія Waimea Holding SA планувала збудувати біля старого терміналу вантажний.

Після початку повномасштабного вторгнення Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького через закрите небо цивільну авіацію не обслуговує. Попри неодноразові заяви різних політиків про варіанти відновлення його роботи й повідомлення авіакомпаній про готовність повернутись на український ринок, аеропорт так і не запрацював.

Жити під крилом літака

Поки летовище простоює, сусідня Сокільницька громада, землі якої розташовані впритул до злітно-посадкової смуги, вирішила змінити генеральний план селища та відвести під забудову близько 50 га біля аеропорту. Про плани сільради стало відомо наприкінці 2024 року, коли сесія поспіхом затвердила оновлений документ. При цьому, розширення села на 138 га вирішили не погоджувати з аеропортом і сусідньою Львівською громадою, а одразу подали це питання на розгляд Львівської районної ради, рішення якої необхідне для приєднання нових земель.

Поділ території Сокільників на житлові квартали

Тоді Львівська міська та Сокільницька сільська ради обмінялися взаємними образами та претензіями, через які рішення про розширення селища зависло в райраді на вже понад рік. При цьому, адміністрація аеропорту заявила про ризик закриття летовища у майбутньому, адже житлові квартали в Сокільниках запроєктували в межах шумових зон Б і В із рівнями шуму до 85 дБА. Крім цього, Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб видав лист, в якому вказано, що можливість розташування кварталів житлової забудови, а також шкіл і дитсадків у межах шумових зон аеропорту не обґрунтована та не підтверджена.

Але публічна дискусія не завадила зацікавленим скупляти приватні землі під майбутнє будівництво біля злітної смуги. Наразі велика ділянка біля смуги давно розпайована і переважно занедбана. Одразу декілька мешканців Сокільників розповіли ZAXID.NET, що починаючи з 2024 року, вони почали отримувати пропозиції скупки землі за значно нижчими від ринкових цінами. До прикладу, власниця 0,8 га при трасі Галина Басюк зі дзвінка від потенційних покупців дізналася, що на її землі запроєктували багаторівневу розв’язку. При цьому, задовго до затвердження оновленого генплану села вона зверталась до сільради з проханням змінити цільове призначення паю для будівництва теплиць. І це не поодинокий випадок у Сокільниках.

«До мене зателефонували незнайомі люди і сказали, що краще, щоб я цю ділянку продала, оскільки тут селищна рада запроєктувала транспортну розв’язку. Я спершу цьому не повірила, бо неодноразово зверталася до влади… Я на цій ділянці нічого не зможу зробити, оскільки тут запроєктована дорога», – розповідала ZAXID.NET Галина Басюк.

Понад 60 га в одні руки

Рік тому ZAXID.NET з’ясував, що скупкою земель біля злітної смуги в Сокільниках займається членкиня партії «Варта» Юлія Городечна та її компанія «Сокіл-Л», співвласники якої дотичні до франківської будівельної компанії blago. Тоді Юлії Городечній та її компанії належало близько 20 га. Й судячи з реєстру нерухомості, за цей рік вона збільшила свої активи в Сокільниках щонайменше втричі.

Як вдалось з’ясувати ZAXID.NET, у квітні-травні Юлія Городечна викупила в Сокільниках ще низку ділянок загальною площею понад 8,7 га. Принаймні одна з них ще рік тому належала мешканці Сокільників Дарії Калініній. Ще кілька розташовані поруч, але їхні нові кадастрові номери ще не позначені в карті та не внесені в реєстр.

На ТзОВ «Сокіл-Л» зараз записані 52,5 га. Компанія зареєстрована у травні 2023 року. Її директоркою вказана Юлія Городечна. Їй же належить майже 40% активів фірми. Решта розподілена між львів’янкою Софією Романенко (понад 22%), донькою Юлії Городечної, АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “СТАрт”» (майже 14%), АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Алькор”» (5%), Ростиславом Гавриловим, Галиною Рутецькою, Денисом Драчем і Богданом Половкою, яким належать невеликі частки.

Всі співвласники прямо чи опосередковано пов’язані або з групою родини Городечних, або з їхнім бізнес-партнером Сергієм Ткаченком. Він, своєю чергою, причетний до намірів забудувати ділянку між двома віллами на вул. Котляревського, 47. АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Алькор”» записаний на власника будівельної компанії blago Андрія Луцького. Тобто загалом у період 2024-2025 років родина Городечних зосередила в Сокільниках понад 60 га.

Цікаво, що в Сокільники Юлія Городечна заходила як благодійниця – у 2024 році сільська рада звітувала, що підприємиця профінансувала 800 тис. грн на ремонт амбулаторії. blago поки що прямо не анонсує проєктів у Львові, однак активно рекламує також благодійні проєкти, які, на перший погляд, ніяк не дотичні до будівництва. Крім інтересів у Сокільниках, компанії належить майно колишнього Львівського автобусного заводу на вул. Стрийській. Наразі компанія не розголошувала планів на цю закинуту територію, однак комунальна земля призначена під виробництво, а міська рада наполягає, що житла на місці заводу не буде.

«Потенціал не вичерпаний»

Тож попри те, що в Україні триває активна фаза війни, аеропорт не обслуговує цивільні літаки і не розголошує реалістичних планів на відновлення роботи, лобісти забудови території біля злітно-посадкової смуги не лише не відмовились від намірів, а навпаки – намагаються реалізувати їх у різні способи.

На початку 2026 року голова Львівської ОВА Максим Козицький вперше озвучив ідею збудувати новий аеропорт за межами Львова, аби «не зосереджуватись лише на розвитку обласного центру». Він наголосив, що в багатьох європейських містах летовища винесені далеко за межі населених пунктів.

Директорка обласного департаменту архітектури та розвитку містобудування Олена Василько в коментарі ZAXID.NET уточнила, що наразі ЛОВА розробляє зміни до схеми планування Львівської області і збирає пропозиції від органів державної влади та місцевого самоврядування щодо перспективного бачення розвитку територій. В тому числі обговорюють і можливість будівництва дублюючого аеропорту, віддаленого від обласного центру на 100 км. Серед варіантів розглядають колишні військові та сільськогосподарські аеропорти, які мають резервні території.

«Ми мали пасажиропотік близько мільйона, можна було приймати два. В нас не було трансатлантичних рейсів, це можна було б подвоїти. Тому потенціал не вичерпаний. Чи мені б хотілося, щоб на Львівщині був другий аеропорт? Дуже. В Дрогобичі, Стрию, Яворові, Радехову – не має значення. Чому? Бо це колосальний інфраструктурний проєкт на мільярди інвестицій в області. Це проведені нові дороги, залізниці, термінали», – говорив Максим Козицький під час зустрічі з журналістами у лютому.

Проте доцільність навіть обговорення дублюючого аеропорту для Львова виглядає дещо дивно і не логічно, оскільки навіть до війни летовище не було повністю завантажене. Крім цього, будівництво абсолютно нового аеропорту вимагатиме розбудови й логістики, наприклад, залізниці, що сполучатиме не лише Львів, а й наближені обласні центри, адже думку Максима Козицького, мешканці Тернополя, Івано-Франківська, Рівного та Луцька також мали б літати саме зі Львова. При тому, що до повномасштабної війни всі ці міста мали свої аеропорти, з яких виконувались як внутрішні, так і міжнародні рейси. До слова, у сусідній Польщі навіть у невеликі містечка мають власні летовища, а великі населені пункти можуть мати по кілька аеропортів: для віддалених рейсів та дешевих лоукостів.

«Не розумію, для чого будувати новий аеропорт, якщо ми цим не користуємось. Якщо і треба будувати ще один, то, можливо для дешевих авіаліній. Але це все одно вимагатиме логістики», – каже Олег Засадний.

Навіть після будівництва нового терміналу у 2012 році ані держава, ані місто так і не спромоглися прокласти залізничне сполучення зі Львова чи сусідніх громад до летовища, оскільки це дуже дорого. Й лише під час повномасштабної війни держава взялась за реалізацію проєкту модернізації колії від кордону до Скнилова, яку лише в перспективі зможуть продовжити до львівського вокзалу.

Паралельно Львів розробляє оновлений мастерплан території аеропорту, який передбачає розвиток летовища після впровадження євроколії і будівництва на Скнилові транспортного хабу. Крім цього, Кабмін анонсував плани на будівництво вантажного терміналу поруч із пасажирським.

Зазначимо, що за фактом розширення Сокільників під житлову забудову відкриті одразу кілька справ: міська рада Львова та мешканці Сокільників оскаржують затвердження оновленого генерального плану, а поліція веде досудове розслідування за фактом можливої незаконної зміни меж села. Справу розслідують за ч. 2 ст. 364 ККУ – зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. У межах провадження перевіряється причетність посадовців Сокільницької сільради до можливої незаконної зміни меж села. Із судових ухвал відомо, що в липні-вересні 2025 року слідчі отримали доступ до документів про земельні ділянки, які планують приєднати до Сокільників. Підозри в цій справі наразі не вручені.

ZAXID.NET також намагався отримати коментар від директорки львівського аеропорту Тетяни Романовської, але вона від коментарів відмовилась.