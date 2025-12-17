Міністерство розвитку громад відреагувало на звернення Львівської міської ради

Уряд планує збудувати вантажний термінал міжнародного аеропорта «Львів» імені Данила Галицького. Будівництво заплановане на землях, які Сокільницька сільрада за новим генпланом селища відвела під житлову забудову. Про це йдеться у відповіді Міністерства розвитку громад і територій на запит міського голови Львова Андрія Садового, яке є в розпорядженні ZAXID.NET.

Міський голова звертався до міністерства щодо необхідності резервування земель та захисту інтересів львівського аеропорту. Справа стосується масштабних планів Сокільницької сільради щодо забудови території житлом впритул до аеропорту.

У міністерстві відповіли, що повноваження затверджувати генеральний план Сокільників справді належать сільраді. Однак його плани не мають становити загрози для польотів літаків. Це стосується зокрема й створення обʼєктів, які сприятимуть скупченню птахів.

Також в міністерстві повідомили, що розробляють проєкт розбудови аеропорту. Йдеться про будівництво вантажного термінала, перону та ділянки нової магістральної руліжної доріжки на території Сокільницької сільради – землях, на яких сільрада планує будувати житло.

«В частині діяльності ДП МА "Львів” імені Данила Галицького повідомляємо, що з метою подальшого розвитку аеропортової інфраструктури, зокрема на території Сокільницької сільської ради Львівського району Львівської області, аеропорт розглядає можливість реалізації проєкту будівництва Міжнародного аеропорту "Львів” імені Данила Галицького з будівництвом вантажного терміналу. Наразі заплановано передпроєктні роботи, які визначать перспективу проєктування на зазначеній території вантажного терміналу, перону та будівництво ділянки нової магістральної руліжної доріжки», – йдеться у відповіді міністерства на запит.

Додамо, що Сокільницька сільрада затвердила зміни до генерального плану селища, які передбачають розширення Сокільників на 158 га, з яких понад 50 га – це житлова забудова. Після розголосу львівський аеропорт заявив, що забудова впритул до злітної смуги загрожує його закриттям та заперечив будь-які погодження розширення села.

Детальніше про те, хто може бути зацікавлений у будівництві житла біля аеропорту та хто активно скуповує приватні ділянки біля злітної смуги аеропорту, ZAXID.NET розповідав у матеріалі «Це буде не село, а райцентр на межі Львова». Зокрема, щонайменше близько 20 га землі зосереджені в руках членів партії «Варта» Юлії та Романа Городечних та їхньої компанії «Сокіл-Л», серед співвласників якої відомий івано-франківський забудовник Blago.

Для реалізації оновленого генплану Сокільників необхідне рішення Львівської районної ради, що дозволить включення до меж села нових територій. Однак із весни депутати райради це рішення ухвалити не можуть. Паралельно через розширення Сокільників міський голова Львова звернувся до генпрокурора.