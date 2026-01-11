Лідери Словаччини заявили про відмову від військової підтримки України

Президент Словаччини Петер Пеллегріні, прем'єр-міністр Роберт Фіцо та голова Національної ради Ріхард Раші заявили, що узгодили спільну позицію щодо відмови від подальшої підтримки України. Про це лідери країни заявили після спільної наради, повідомив словацький новинний сайт Aktuality.

Зустріч лідерів Словаччини відбулась у суботу, 10 січня. Стверджується, що під час наради Петер Пеллегріні, Роберт Фіцо та Ріхард Раші обговорили інтереси Словаччини. За словами президента країни Пеллегріні, троє лідерів ухвалили рішення щодо відмови від подальшої військової підтримки України. Петер Пеллегріні наголосив, що Словаччина не надаватиме військову допомогу, не розгортатиме сили в Україні, а також не братиме участь у гарантіях щодо позики на 90 млрд євро, яку планує надати Європейський Союз.

Крім того, лідери Словаччини заявили, що країна й надалі прагне залишатися членом ЄС. Проте прем’єр країни Роберт Фіцо заявив, що наразі Євросоюз перебуває у «глибокій кризі».

«Я б не хотів, щоб Словаччина бігала навколо, як поранена лань, у цій кризі, яку переживає Європейський Союз, і могла б стати жертвою значних зрушень, які можуть відбутися в Європі», – заявив Роберт Фіцо.

Зауважимо, що 6 жовтня тодішній міністр оборони Денис Шмигаль після зустрічі з міністром оборони Словаччини Робертом Каліняком заявив про готовність країни передати Україні п’ять машин для розмінування Bozena та іншу техніку й обладнання.

До слова, у серпні 2025 року прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Україну в нібито спотворенні свободи слова в Євросоюзі. Також словацький політик пригадав замах на нього та пов’язав з його висловлюваннями щодо війни в Україні.