Серійний крадій "працював" в межах одного району

У Львові судитимуть 34-річного місцевого мешканця, який з серпня до листопада 2025 року викрав сім велосипедів з багатоповерхівок на вулицях Стрийській, Тернопільській, Сумській та інших. Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Львівській області.

Обвинувачений раніше притягався до кримінальної відповідальності за крадіжки (фото ГУ Нацполіції у Львівській області)

Правоохоронці задокументували шість епізодів крадіжок, до яких причетний 34-річний львів’янин. Найдорожчий з викрадених велосипедів коштує понад 10 тис. грн, найдешевший – 4 тис. грн.

Чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема й за крадіжки. Обвинувальний акт переданий до суду. Максимальне покарання, що загрожує львів’янину – позбавлення волі на строк до восьми років.