На території нафтобази спалахнула пожежа

Оператори Сил безпілотних систем України завдали удару по перевалочній нафтобазі «Грушовая» у Новоросійську Краснодарського краю. Про це повідомили на сторінці СБС у понеділок, 8 червня.

Зазначають, що операцію провели бійці 1-го окремого центру Сил безпілотних систем у взаємодії з підрозділами Сил спеціальних операцій та іншими складовими Сил оборони.

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Нафтобаза «Грушовая» входить до структури компанії «Черномортранснєфть», яка є дочірнім підприємством російської «Транснєфті». Об'єкт вважається одним із найбільших сховищ нафтопродуктів на Кавказі. За наявною інформацією, комплекс має резервуарний парк загальною місткістю від 1,2 до 1,4 млн т і виконує роль ключового накопичувального вузла для нафтового порту Новоросійська.

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Нафтобаза забезпечує прийом, зберігання та перевалку нафти й нафтопродуктів, які надходять магістральними трубопроводами для подальшого морського експорту.

У Силах оборони зазначають, що функціонування цього об'єкта відіграє важливу роль у забезпеченні надходжень до бюджету Росії, які, зокрема, використовуються для фінансування війни проти України.

Інформація щодо масштабів пошкоджень та наслідків удару наразі уточнюється.

Також під удар Сил оборони потрапила лінійна виробничо-диспетчерська станція «Красний Яр» у Волгоградській області. Унаслідок атаки на території об’єкта спалахнула пожежа.

ЛВДС «Красний Яр» є важливим елементом російської нафтової інфраструктури. Станція забезпечує транспортування нафти одразу за двома стратегічними напрямками – до Волгоградського нафтопереробного заводу та до експортного термінала «Шесхарис» у Новоросійську через магістральний нафтопровід «Куйбишев – Тихорецьк». Крім того, у районі населеного пункту Кабардинка Краснодарського краю зафіксовано ураження радіолокаційної станції російських військ.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 7 червня, дрони Сил спеціальних операцій атакували нафтобазу та нафтовий термінал росіян, розташовані на сході тимчасово окупованого Криму. Внаслідок атаки на ворожих обʼєктах зайнялися пожежі.