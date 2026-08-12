Юрій Ігнат прокоментував відсутність у зведеннях Повітряних сил інформації щодо атак балістичними ракетами

Повітряні сили ЗСУ прокоментували зміну формату інформування щодо російських атак, зокрема засекречення інформації про кількість випущених росіянами балістичних ракет та даних про їхнє збиття. Про це у середу, 12 серпня, повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Юрій Ігнат наголосив, що Повітряні сили продовжують оперативно інформувати українців про повітряні загрози, характер атак росіян, а також результати бойової роботи українських військових. Оперативна інформація, як і раніше, цілодобово надаватиметься у телеграмі, вайбері та ватсапі. Проте інформацію про застосування росіянами балістичного озброєння не надаватимуть.

«Військовим керівництвом ухвалено рішення запровадити певні зміни (обмеження) у ранкових зведеннях стосовно ворожої "балістики" (під час масованих атак) – кількості запущених/збитих/подавлених, або тих, що не досягли цілей», – повідомив Юрій Ігнат.

Юрій Ігнат також наголосив, що формати інформування щодо російських атак уже змінювалися неодноразово. Крім того, речник Повітряних сил запевнив, що й надалі ЗМІ надаватимуть узагальнену інформацію щодо балістичних та інших засобів повітряного нападу росіян.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У коментарі до свого допису Юрій Ігнат пояснив обмеження тим, що ця інформація також цікавить росіян. Окремо він наголосив на дефіциті в Україні ракет до систем ППО Patriot, здатних перехоплювати балістичні ракети.

Нагадаємо, першим на зміну формату інформування про російські атаки 11 серпня звернуло увагу видання Bloomberg. Журналісти зазначили, що востаннє інформація щодо кількості застосованих росіянами балістичних ракет надавалася у зведеннях Повітряних сил 8 серпня.

Зауважимо, що президент Володимир Зеленський від початку 2026 року наголошує на критичній нестачі в Україні ракет для систем ППО Patriot. Зокрема, у травні він звертався з листом до президента США Дональда Трампа та Конгресу США з проханням допомогти отримати такі ракети.

5 серпня Володимир Зеленський повідомив, що у 2026 році Україна отримала від партнерів утричі менше ракет для перехоплення балістичних цілей, ніж за аналогічний період 2025 року. Президент припустив, що зменшення постачання антибалістичного озброєння може бути пов’язане з бажанням деяких партнерів домогтися від України поступок Росії, а не лише з бойовими діями на Близькому Сході.