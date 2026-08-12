Станом на травень проти понад 2400 українців тривають незаконні кримінальні справи в Росії

Станом на 12 серпня верифікована загибель 375 українців, які перебували у російському полоні. Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції, передає «Укрінформ».

За даними Лубінця, Україна має список з 375 людей, які загинули у полоні Росії. Йдеться про українських військовополонених та цивільних заручників, затриманих росіянами.

«В тому числі вони були верифіковані через міжнародний інструмент верифікації – Міжнародний комітет Червоного Хреста. І всі вони повернулись додому на щиті, тобто Російська Федерація передала нам тіла закатованих 375 громадян України», – повідомив Лубінець.

Омбудсмен розповів, що Росія створила так звану систему «московських конвенцій», згідно з якими тортури, приниження та незаконні вироки стали інструментами ведення війни. За його словами, росіяни застосовують проти українських військовополонених практично всі методи катування, заборонені Стамбульськими конвенціями.

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«За цими “конвенціями” замість захисту – катування, замість надання медичної допомоги – страждання, замість правосуддя – судилища, замість повернення додому - роки неволі або смерть», – наголосив Лубінець.

За словами Дмитра Лубінця, за сприяння СБУ, ГУР та СЗР офіс омбудсмена зафіксували 695 форм тортур, які застосовують до військовополонених та цивільних заручників. Крім того, українська сторона зафіксувала 860 фактів неналежних умов утримання українських полонених.

Омбудсмен розповів, що 95% усіх українських військовополонених зазнавали катувань. Зокрема, йдеться про побиття, застосування електричного струму, сексуальне та психологічне насильство, а також цькування собаками та імітація страти.

Станом на травень Україна верифікувала 2442 українці, щодо яких здійснюється кримінальне переслідування. 1717 із них вже отримали незаконні вироки.