Російські медіаресурси регулярно спотворюють інформацію про бойові дії

Міноборони країни-агресора заявило про захоплення неіснуючого села Щербаківка у Харківській області. Цю заяву активно поширюють пропагандистські ресурси. Про це повідомив Центр протидії дезінформації 12 серпня.

У ЦПД пояснили, що село Щербаківка ліквідували ще у 1997 році, оскільки на той момент там не залишилося жодного мешканця. Село розташовувалось на півночі Харківщини – за 2 км від державного кордону з Росією. Станом на 2026 рік такого населеного пункту в Україні не існує.

Російські фейки про захоплення зниклого села (Колаж ЦПД)

Водночас український аналітичний OSINT-проєкт DeepState не зафіксував жодного просування російських військ на території колишнього села.

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«Це черговий типовий приклад російської дезінформації, за допомогою якого пропаганда РФ намагається створювати ілюзію постійного успішного наступу російських військ на всіх напрямках», – зауважують у ЦПД.

Російський телеграм-канал Astra додає, що це не перший звіт Міноборони РФ про захоплення колишніх населених пунктів. У січні 2026 року російські війська «зайняли» колишнє село Біла Береза на кордоні з Курською областю. Тоді один з російських пропагандистів Анатолій Радов припустив, що неіснуючі села згадуються у зведеннях виключно для звітності.

Генштаб та Міноборони РФ раніше неодноразово офіційно доповідали про взяття тих чи тих українських населених пунктів, що не відповідало дійсності. Так, начальник російського Генштабу Валерій Герасимов неодноразово заявляв про повне захоплення Куп’янська та Куп’янська-Вузлового, які росіяни не контролюють.