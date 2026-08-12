Наразі декларації Чапчая не відображаються у відкритому реєстрі

Колишнього заступника начальника управління Центрального апарату Державного бюро розслідувань Андрія Чапчая, у якого ВАКС конфіскував близько 7 млн грн необґрунтованих активів, поновили на роботі у відомстві. Про це 11 серпня повідомила голова парламентського антикорупційного комітету Анастасія Радіна на своєму ютуб-каналі.

За її словами, влітку 2024 року Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати в дохід держави майно Чапчая та його дружини – прокурорки з Вінниччини Юлії Аполоніної. Вартість активів подружжя приблизно на 7 млн грн перевищувала їхні законні доходи.

Серед активів – квартири та паркомісце в елітному ЖК «Французький квартал 2» у Києві. Чапчай пояснював походження майна подарунком від бабусі дружини. Водночас прокурори надали докази, що попередній договір купівлі продажу квартири, авансові забезпечувальні платежі, комунальні платежі тощо оплачував сам працівник ДБР.

Після набрання рішенням суду про конфіскацію законної сили Чапчая звільнили з ДБР відповідно до закону. Однак майже одразу після цього він поновився на роботі у відомстві.

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За документами, які цитує Анастасія Радіна, 12 лютого 2025 року директор ДБР Олексій Сухачов повернув Чапчая на службу. Водночас рішення Верховного Суду про зупинення виконання рішення щодо конфіскації з’явилося лише 7 березня.

Депутатка також намагалася знайти декларацію Чапчая в реєстрі, однак її там немає.

«Це може означати, що в ДБР не просто взяли Чапчая назад на роботу, а призначили його на посаду, яка дає можливість вилучити й сховати його декларації», – каже Радіна.

Вона також звернулася до ДБР із запитом щодо підстав поновлення Чапчая. ДБР надіслало їй відповідь із грифом «для службового користування». За словами Радіної, це не дозволяє їй розповісти суспільству про причини повернення посадовця у відомство.