Двоє жителів Херсона загинули під завалами своїх будинків

У ніч на середу, 12 серпня, росіяни атакували Херсон ударними безпілотниками. Унаслідок атаки є загиблі та поранені. Про це повідомили начальник ОВА Олександр Прокудін та начальник МВА Ярослав Шанько.

Близько 01:40 російські військові завдали удару по житловій забудові у Центральному району міста безпілотниками типу «шахед». Унаслідок влучань загинули двоє людей. Наразі їхні особи встановлюють відповідні служби.

Ще восьмеро жителів Центрального району постраждали. Також пошкоджені будинки, деякі з них зруйновані повністю. Окрім того, двоє людей дістали поранення в Дніпровському районі.

Ярослав Шанько з посиланням на Сили оборони повідомив, що російські війська активізували так зване «вільне полювання» на транспорт із використанням дронів на оптоволоконному керуванні. Зокрема, під загрозою перебувають автомобілі, які за зовнішніми ознаками можуть бути ідентифіковані як транспорт Сил оборони. Також зростає ризик ударів поблизу місць скупчення автомобілів – біля супермаркетів, ринків та АЗС.

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У Херсонській МВА закликали жителів громади реагувати на сигнали тривоги, уникати відкритої місцевості, бути особливо пильними на зупинках громадського транспорту, біля магазинів, АЗС і стоянок. Також містян закликали дотримуватися рекомендацій військових і рятувальних служб.

Нагадаємо, 4 серпня російський дрон влаштував погоню за продавцем овочів у Херсоні. Унаслідок атаки безпілотника 52-річний чоловік отримав поранення, його госпіталізували до лікарні.