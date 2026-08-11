Розвідка підтвердила плани Росії щодо підготовки до прихованої мобілізації

Росія восени готується провести додаткову мобілізацію для продовження війни проти України. Мобілізацію готуються проводити після того, як в Росії відбудеться імітація парламентських виборів, повідомив у вівторок, 11 серпня, президент України Володимир Зеленський.

Він повідомив, що заслухав доповіді начальника ГУР Олега Іващенка щодо російської мобілізації. За даними розвідки, внутрішні російські документи підтверджують підготовку мобілізації восени, після так званих парламентських виборів, що відбудуться 18-20 вересня.

«План у Путіна не особливо складний: він хоче зобразити, що росіяни начебто підтримують війну – якраз усі партії, які поки допущені, так чи інакше проти миру. І потім, після так званих виборів, планує додаткову швидку мобілізацію кількох сотень тисяч росіян до кінця року, плюс ще стільки ж – на наступний рік. Це на додачу до набору, який вони намагаються виконати по контрактах», – сказав президент.

За словами Володимира Зеленського, Україна готується до активних дій та «максимального ускладнення» Росії в реалізації мобілізації. Відповідне доручення від президента отримала українська розвідка та спецслужби.

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Нагадаємо, 8 серпня Володимир Зеленський повідомив, що Владімір Путін планує провести приховану мобілізацію та розмістити на території Росії військових з Північної Кореї. За словами президента, Росія готується розмістити до 50 тис. північнокорейських військових.