Інцидент стався ввечері 10 серпня на вулиці Глушець у Луцьку

У Луцьку патрульні пострілами зупиняли автомобіль Škoda, водій якого відмовився пред’явити документи та почав тікати. Чоловік створював аварійні ситуації, а після затримання зʼясувалося, що він є порушником правил військового обліку. Про це у вівторок, 11 серпня, повідомила пресслужба патрульної поліції Волинської області.

Інцидент стався ввечері 10 серпня на вулиці Глушець у Луцьку. Патрульні зупинили автомобіль Škoda, однак водій відмовився пред’явити документи та не йшов на контакт. Згодом він зачинився в автомобілі та різко розпочав рух.

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За інформацією патрульних, вони почали переслідувати водія та вимагали зупинитися, однак він проігнорував вимогу. Крім того, під час руху чоловік створював аварійні ситуації та наражав на небезпеку інших учасників дорожнього руху.

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«З огляду на реальну загрозу безпеці дорожнього руху та з метою недопущення можливих тяжких наслідків патрульний застосував табельну вогнепальну зброю та здійснив один постріл у напрямку переднього колеса автомобіля, після чого водій зупинився. Ніхто не постраждав», – повідомили в поліції.

Патрульні затримали чоловіка. За їхньою інформацією, він порушив правила військового обліку. Також на нього склали адмінматеріали за:

ст. 122-2 КУпАП – невиконання вимоги про зупинку;

ч. 5 ст. 122 КУпАП – створення аварійної ситуації;

ч. 2 ст. 122 КУпАП – проїзд на заборонений сигнал світлофора;

ч. 1 ст. 122 КУпАП – порушення вимог дорожньої розмітки;

ст. 185 КУпАП – злісна непокора законній вимозі поліцейського.

У поліції окремо зазначили, що під час переслідування водій був у салоні один. Уже після його затримання на місце події прийшли жінка з дитиною, які хотіли забрати автомобіль. Там також перебували військовослужбовці ТЦК.

На місце викликали слідчих районного управління поліції. Вони встановлюють усі обставини події та надають правову оцінку діям водія.